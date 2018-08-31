最高奖励30万 西安又一创新创业大赛等你来挑战！

2018中国创新创业大赛军民融合专业赛(西安赛区)正式启动。

2018中国创新创业大赛军民融合专业赛(西安赛区)正式启动。

西部网讯（记者 李卓然）今天（8月31日）上午，2018中国创新创业大赛军民融合专业赛(西安赛区)正式启动。比赛项目征集从即日起至9月15日截止，9月底开始将举行初赛、复赛和决赛。本次大赛主要涉及“新概念和军民融合高新技术”和“光电创意创新产品暨VR/AR/MR技术”两大领域，参赛主体为军民融合类企业、科研院所和高等院校。

最高奖励30万 还有系列政策支持

本届中国创新创业大赛军民融合专业赛（西安赛区）旨在贯彻落实央地军民融合发展战略部署，营造全社会共同参与军民协同创新的良好氛围，激发各类创新主体的积极性，融合各领域内的优质资源，面向全国遴选一批优秀的军民两用技术及产品，实现经济建设和国防建设综合效益最大化。

大赛分为项目征集、预审、初赛、复赛、决赛等五个阶段，按照技术领域分别组织比赛。9月15日前完成项目征集，9月20日前预审，9月30日前初赛，10月26日前完成复赛，10月27日-10月31日采取“现场路演+现场投票”的方式进行决赛，决赛结束后举行颁奖典礼，并举办2018中国（西安）军民融合科技创新论坛。

大赛设一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名，优秀奖若干名，按一等奖30万、二等奖15万、三等奖5万给予现金奖励，对优秀奖颁发证书。

在政策支持方面，获得一等奖项目的第一完成人，符合条件可推荐申报陕西省副高级职称评审；符合陕西省创新创业人才推进计划科技创新创业人才申报条件的，优先给予推荐；获奖项目团队可优先落户西安市经开区，纳入西安兵器基地军民融合众创团队建设支持。对大赛组织实施中工作突出、成效显著的单位进行表彰，颁发优秀组织奖证书。对于参赛项目给予供需对接、融资支持、落地服务、项目推介、个性化服务等服务。

据了解，大赛期间，组委会还将开展大赛培训与创业辅导、项目对接与专题宣讲会等，并联合新闻媒体对优秀创新创业人物进行集中宣传报道。

大赛组委会主任、陕西省科技厅厅长赵岩在致辞表示，“将深入贯彻习近平总书记有关军民融合的重要论述，认真做好西安兵器基地军民深度融合示范，搭建好‘中国创新创业大赛军民融合专业赛（西安赛区）’这一军民融合创新发展平台，进一步推动军民、部省、央地深度融合，促进‘三个经济’加快发展。”

陕西军民融合科技创新工作稳步发展

2017年，科技部根据竞赛主题首次设置了西安、惠州、武汉和绵阳四个军民融合专业赛区，为军工单位和企业融合发展搭建一个“联姻”平台，进一步推动企业和军口科研成果的融合转化。今年又安排在西安、惠州、绵阳、苏州四个赛区，举办第二届军民融合专业赛。

赵岩强调，将以本次军民融合专业赛事为契机，进一步充分释放军工科教资源优势和活力，发现挖掘优秀军民两用技术，推动军民科技成果相互转移转化，共同培育具有自主知识产权和自主品牌的军民融合混合所有制企业，促进国家国防事业和国民经济建设的协同高效发展。

“通过发现、挖掘一批优秀的军民两用技术及产品，融合各领域内的优质资源，努力为企业搭建项目与资本、项目与园区双向选择平台，共同推动优秀项目顺利落地、孵化，助推军民融合产业发展，实现地方经济建设和国防建设综合效益最大化。”大赛组委会主任、中国兵器工业集团有限公司西北兵工局局长刘建国表示，本次大赛是集百家之智、聚众人之力共同推动的，目的是营造社会共同参与军民协同创新的良好氛围。

据介绍，截至目前，陕西省现有中央在陕军工企事业单位116家（其中科研院所33家），从业人员30万人，建有4个国家重点实验室，22个国防重点实验室，4个国家级和25个省级工程中心，10个国家级和43个省级企业技术中心，2个国防军工一级计量技术机构，有力地促进了陕西省军民融合科技创新工作稳步发展。

编辑： 沈晓芳