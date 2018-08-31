陕西试点高速路货车差异化收费 下调7条高速路基本费率

西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省交通运输厅了解到，自2018年9月1日8:00时到2019年9月1日8:00时，陕西7条高速公路开展差异化收费试点。
在陕西高速公路差异化收费试点期间，国家高速公路网G6521榆林至绥德高速公路“榆林南至史家湾段”货车计重收费基本费率由0.12元/吨公里下调至0.08元/吨公里。
国家高速公路网G85汉中至陕川界高速公路“梁山枢纽立交至陕川界段”、G3511铜川至旬邑高速公路“关庄枢纽立交至土桥枢纽立交段”、G4213安康至平利高速公路“安康东至陕鄂界段”、G6521渭玉高速公路“蒲城东经渭南至玉山段”、G7011汉中至略阳高速公路“谢家营枢纽立交至陕甘界段”等5条高速公路，货车计重收费基本费率由0.12元/吨公里下调至0.10元/吨公里。
为鼓励过境西安的货车避让西安绕城高速公路，西咸北环高速公路货车费率标准由0.12元/吨公里下调至0.08元/吨公里。高速公路经营管理单位将定期向公安交警部门提供通行西安绕城高速公路的货车信息，由公安交警、环保等政府执法部门对违规通行西安绕城高速的车辆依法处罚。
据了解，自2017年1月1日至2019年12月31日，载货类车辆高速公路通行费享受现行标准下调9%优惠，本次高速公路差异化收费是继该政策后又一降物流成本举措，共涉及7条高速公路、608.957公里、44个收费站。
合法装载货车持“三秦通”（ETC）卡通行我省高速公路，仍可继续享受缴纳通行费5%的优惠。
编辑： 刘望
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