新闻频道 > 本网原创

西安交通运输服务电话今起维护 9月3日后并入12345市民热线

时间：2018-08-31 12:08:26  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。

西安交通运输服务电话今起维护 9月3日后并入12345市民热线

记者从西安市交通运输局了解到，8月31日8:00-9月1日8:00，西安市12328交通运输服务监督电话中的西安市业务进行升级维护，西安市业务暂停服务。

西部网讯（记者 刘望）记者从西安市交通运输局了解到，8月31日8:00-9月1日8:00，西安市12328交通运输服务监督电话中的西安市业务进行升级维护，业务暂停服务。

从9月3日8:00起，12328交通运输服务监督电话中的西安市业务正式并入12345市民热线，届时市民涉及西安市交通运输行业的相关咨询、投诉、求助、建议等诉求可直接拨打12345受理，也可拨打12328选择西安业务后，自动转入12345进行统一受理。

编辑： 刘望

分享到微信朋友圈

打开微信，点击 “ 发现 ” ，使用 “ 扫一扫 ” 即可将网页分享至朋友圈。
  • 了解陕西大事 关注陕西头条
  • 陕西本地最火图片社交APP

世相/发现

民生热线

视频

雅加达亚运会我省运动员再获一金二银

陕西开展8.29测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动

DISCOVER SHAANXI

忒别忒

专访自媒体新秀王江 | 信念比公益更打动人

全景

专题