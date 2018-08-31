汉中一公路坑洼损坏10年不维修 预计10月中旬开工

网友发帖反映称，汉中市罗黄公路损坏10年得不到维修。
西部网讯 汉中罗黄公路损坏不维修、曲江二期部分断头路没打通、雁塔区联盟新城教育用地空置……8月29日、30日，宁强县人民政府办公室、曲江新区网信办、雁塔区网络发言人等21个相关党政部门回复了29条西部网网友留言。
汉中罗黄公路损坏10年不维修
预计10月中旬开工建设
2018年8月8日，网友“余人”反映称，宁强县罗村坝至勉县黄土岭段地方公路已经损坏近10年了，2008年就给该路下拨了维修资金，修建高铁损坏了公路也给赔了钱，为什么高铁都通车了，这条路迟迟得不到维修？
宁强县人民政府办公室回复：2018年，将该项目列入全省公路县乡计划，拟对宁强县城经铁锁关至黄土岭52.4公里进行重建，全段为三级公路建设标准，路基宽7.5米，预计工期为24个月。目前，已完成项目工可编制、环评、土地预审等项目前期工作，施工图设计正在评审中，待评审通过后，便可启动招投标程序，预计10月中旬可完成招投标，开工建设。
曲江二期部分断头路没打通
上元路9月30日前通车
2018年8月28日，网友“文舒”反映，大华曲江公园世家西侧上元路，从北向南到航天大道，只有150米左右，道路修了三四年，始终没有修通，目前还是围挡；创意大道，从东到芙蓉西路，也仅有100来米，但目前也处于挖坑状态。请领导能好好审视曲江二期断头路情况，并能督促相关部门合理规划路网，实实在在的方便于民。谢谢!
曲江新区网信办回复：上元路围挡的150米主车道已经修建完毕，目前正在施工东侧护坡，计划9月30日前开放通车。创意大道（上元路至芙蓉西路段）目前已进场施工，正在进行雨污水管道施工，计划3个月内完成。
雁塔区联盟新城旁边教育用地空置
正在办理规划审批手续
2018年8月27日，网友“空空”反映称，雁塔区联盟新城小区旁边的教育用地一直空置着，请问这里有规划的学校吗？规划的学校什么时候才能建好呢？
雁塔区网络发言人回复：联盟新城小区为西安御洋房地产开发有限公司开发建设的居住小区，规划部门在小区西北角规划有一宗约20亩的教育用地。依据《城市新建居住区配套规划建设幼儿园、小学的指导意见》（陕教发〔2011〕32号）规定，按照“谁开发建设，谁完善配套”的原则，该规划学校由开发企业负责建设。目前，开发企业正在规划部门办理学校建设的相关规划审批手续，待施工手续办结后将立即开工建设。
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编辑： 辛超
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