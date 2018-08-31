陕西23名好记者同台讲好故事 "95后"记者一举夺魁

陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴为获得第一名的选手郝冲颁奖 陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席颁奖仪式并讲话。

西部网讯（记者 李卓然 陈越）“我们讲很多人的故事，其实我们也是故事里的人……”昨日（8月30日），由陕西省委宣传部、省新闻工作者协会共同举办的第五届全省新闻战线“好记者讲好故事”演讲比赛在西安举行。来自全省各新闻单位的23位一线记者，向现场观众讲述了自己在新闻实践中所历、所见、所闻、所为的感人故事，用真情实感诠释了新闻工作者的使命担当。陕西省委常委、省委宣传部部长庄长兴出席颁奖仪式并讲话。

比赛现场，榆林传媒中心“95后”记者郝冲以《从一棵树到一片“海”的执着》为题，声情并茂地描绘了榆林市改革开放40年来，森林覆盖率从0.9%提升到33%，从一棵树到千万棵树的巨变。讲述了几代治沙人伏冰卧雪、艰苦奋斗，在茫茫沙海上书写改天换地的绿色传奇。凭借出色的发挥、深刻感人的内容主题和优秀的表达能力，郝冲一举夺魁。

郝冲告诉记者，希望能以此为激励，不忘初心继续前进。“希望能做一点年轻人的贡献，把自己的青春奉献给自己喜欢的事业。”

庄长兴在讲话中表示，新闻工作者肩负着传达党的声音、反映人民意志、引领时代风气的重要职责。全省新闻工作者要以习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的重要讲话精神为指引，不断增强“四个意识”，把握正确舆论导向，找准坐标定位，聚焦我省追赶超越的生动实践，进一步弘扬主旋律、传播正能量，为全省改革发展营造浓厚舆论氛围。要把体现党的主张与反映人民心声统一起来，积极履行社会责任，关注社会热点、感知百姓冷暖、倾听群众诉求，采写出有深度、有说服力、有感染力的新闻作品，有力引导社会舆论。要积极参加“三项学习教育”活动，坚守新闻志向，加强自律意识，严格遵守职业操守，为讲好陕西故事、壮大主流舆论发出时代最强音。要不断增强脚力、眼力、脑力、笔力，切实提高专业能力和素养，努力做新时代的优秀新闻工作者。

经过激烈角逐，来自榆林传媒中心的郝冲获得一等奖；来自陕西广播电视台的杨苏剑和马丽娜获得二等奖；来自西安广播电视台的李诚等5名选手获得三等奖。其中优秀的获奖记者还将被推荐参与全国第五届 “好记者讲好故事”选拔赛。

编辑： 陈越