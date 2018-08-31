吴堡县重拳打击新闻敲诈行为 将重金奖励线索举报人

西部网榆林讯 8月30日，吴堡县发布了整治舆论环境专项行动的通告，将针对舆论环境存在的真假记者违规采访，借口“曝光”进行敲诈勒索，制造网络谣言等问题，集中开展打击新闻敲诈整治舆论环境专项行动，全面清理整顿假记者、假新闻、新闻敲诈以及各类谣言不实信息等违法行为。

吴堡县整治舆论环境专项行动领导小组将重点打击：一是坚决打击真假记者、网络媒体、自媒体等滥用新闻监督、网络监督进行恶意炒作，并以“曝光”监督为名在网络中发贴、删帖等方式威胁涉事单位或个人，以广告宣传、专版宣传、征订报刊杂志等名义，索取公私财物、进行敲诈勒索等严重违法行为。

二是坚决打击假媒体、假记者站、假记者以“舆论监督”“举报受理”“曝光台”“维权揭黑”等名义，进行非法采编等活动。重点打击冒用国家机关或社会组织名义，开设的仿冒网站。坚决打击境外介入的非法网站和非法媒体机构。

三是严肃整顿未严格执行采编经营分离的新闻媒体，清理整顿各类新闻网站违规开设的地方频道。

四是严肃查处未取得互联网新闻信息服务许可，通过网站、各类新媒体平台采编新闻信息的行为。坚决整治非新闻网站、自媒体违规自采、违规转载和超范围转载等乱象，杜绝非新闻网站和自媒体发布、转载政务新闻等行为。坚决关闭商业网站开设的原创新闻栏目。

五是坚决打击编造虚假信息的违法犯罪行为。严厉查处明知是虚假信息在网络上进行散布的，或者组织、指使人员在信息网络上散布，起哄闹事，造成公共秩序严重混乱的寻衅滋事等行为。坚决打击明知他人利用信息网络实施诽谤、寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等违法犯罪活动，而为其提供资金、场所、技术支持等帮助的行为。

六是严肃整治新闻媒体、自媒体夸大、猎奇、拼接、臆测等“标题党”乱象，坚决打击未经核实传播“网传”“网曝”信息侮辱或诽谤他人的行为。从严关停一批网民反映强烈、情节恶劣的造谣传谣涉事网站和网络账号，依法查处一批涉嫌违法犯罪的自媒体运营者。

吴堡县整治舆论环境专项行动领导小组表示，凡主动投案自首、坦白交代自己的违法犯罪行为，主动检举、揭发，并提供线索，协助司法机关抓获违法在逃人员，有立功表现的，视立功的大小分别依法予以从轻、减轻或者免除处罚；欢迎广大群众积极举报打击新闻敲诈整治舆论环境等有关线索，一经查实，县公安机关按照有关规定酌情对举报人给予2000元—5000元奖励，并对举报人保密。

公众可通过来人、来信、来电等方式进行举报。举报人可根据举报内容分别前往县委宣传部、县委政法委、县文广局、县公安局刑警大队进行举报。网络谣言举报电话：0912-6510507（吴堡县网管办）；新闻敲诈举报电话：0912-6524868（吴堡县委政法委） 0912-6524307（吴堡县公安局刑警大队）；假媒体、假记者站、假记者举报电话：0912-6521383（吴堡县“扫黄打非”办）。

此前，吴堡县公安局快速破获了假记者敲诈勒索案4起，抓获犯罪嫌疑人3人，是榆林市开展打击新闻敲诈勒索整治舆论环境专项行动以来的首例案件。

编辑： 张娟