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曲江海洋极地公园开休闲书屋 鱼腥味里有了书香气
2018-08-31 09:24:12 来源：西部网-陕西新闻网 编辑：张娟 点击图片进入下一页
西部网讯（记者 魏永贤）西安曲江海洋极地公园广场上，一个新建的书屋开张了，海洋公园新添了书香气息。
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