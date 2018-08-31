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8月“中国好人榜”发布 陕西7人光荣上榜

时间：2018-08-31 13:52:48  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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8月“中国好人榜”发布 陕西7人光荣上榜

今天（8月31日），中央文明办在贵州省六盘水市举办全国道德模范与身边好人现场交流活动，发布8月“中国好人榜”，全国104位助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲的身边好人光荣上榜。陕西省有7人上榜。

西部网讯  今天（8月31日），中央文明办发布8月“中国好人榜”，全国104位助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲的身边好人光荣上榜。陕西省16年无偿献血10800毫升，立遗嘱捐献全身器官的王彦林、冰湖中救起落水者的复员军人武超、跳入水中连救落水母子两人的子弟兵苏军凯、勤劳节俭替亡夫偿还13万元债务的“守信秦嫂”秦永宁、扎根贫困县医院服务百姓的好大夫何志军、悉心照料公婆及大家庭兄弟姐妹的陕北婆姨王晓云、十年如一日照顾高位截瘫丈夫的商洛市好媳妇李玉燕等7人上榜。

据了解，8月，中国文明网“我推荐我评议身边好人”活动平台共收到网民举荐的好人好事线索263万余件，点赞评议超过794万条，页面浏览量超过3331万人次。

王彦林入选“中国好人榜”助人为乐好人

王彦林，男，1965年出生，铜川市中心血站无偿献血志愿服务队志愿者。他坚持16年参加无偿献血31次，献血量共计10800毫升，获全国无偿献血奉献奖银奖。2013年6月，他加入铜川市无偿献血志愿服务队，累计服务工时1020小时。2017年9月20日，王彦林突然在医院查出右肾恶性肿瘤，病魔袭来，但他没有因此一蹶不振，做完手术后又投入无偿献血志愿服务，同时在红十字会签订了器官捐献自愿同意书，说要把志愿服务进行到生命的最后一刻。王彦林是一个普通人，然而他却用自己的凡人善举，谱写出了一曲人间大爱的英雄赞歌，用自己的实际行动为铜川这座“好人之城”再添浓墨重彩的一笔。

武超入选“中国好人榜”见义勇为好人

武超，男，1981年10月出生，中共党员，退伍军人，宝鸡市学雷锋志愿服务岗负责人之一。2017年3月5日，武超不顾个人安危，勇救落水青年。多年来，屡次协助民警抓捕犯罪嫌疑人，被亲切誉为“宝鸡救人哥”，先后被省委宣传部表彰为“学雷锋示范点”优秀岗位负责人，被宝鸡市金台区评为“见义勇为道德模范”。

苏军凯入选“中国好人榜”见义勇为好人

苏军凯，男，1989年2月出生，中共党员，渭南市临渭区官道镇苏武村人，现在新疆军区某部服役。2017年8月15日，回家休探亲假的苏军凯，忽闻村北交口抽渭东干渠有人落水，他不顾个人安危，纵身跳入水中，用尽全身力气游向落水老妇和儿子。救人后，苏军凯的脚不幸受伤，却独自回家。他说：“我自幼立志从军，危难时见义勇为方显军人本色。”

秦永宁入选“中国好人榜”诚实守信好人

秦永宁的丈夫于2015年打工时突发心脏病去世，为抢救丈夫和料理后事，家里欠下了13万元的外债。面对困难，秦永宁最终凭借勤劳的双手还完了所有外债。

何志军入选“中国好人榜”敬业奉献好人

何志军，男，42岁，湖北十堰人，现任白河县中医医院院长。放弃十堰的优质生活，扎根贫困白河山区，迅速壮大白河县中医医院的医疗服务能力。2016年获安康市卫生计生行业“十佳院长”荣誉称号。

王晓云入选“中国好人榜”孝老爱亲好人

王晓云，女，1964年出生，中共党员，甘泉县国家税务局副局长。她结婚后不久，为丧妻的公公找了老伴儿。几年后，婆婆突患脑梗塞，生活不能自理，王晓云每天给老人喂饭、换洗被褥。2007年，王晓云的二姐患脑溢血，她带着二姐四处求医，直到两年后二姐去世。她对二姐留下的两个孩子视如己出，全力把他们抚养成人。

李玉燕入选“中国好人榜”孝老爱亲好人

在柞水县红岩寺镇红安村李玉燕丈夫高位截瘫，她十年如一日和丈夫不离不弃，在贫穷的小山村用瘦弱的身躯筑就一个温馨小家，用责任和奉献谱写着人生之歌，唱出了一曲“招夫养夫”的道德赞歌。

编辑： 张娟

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