8月“中国好人榜”发布 陕西7人光荣上榜

西部网讯 今天（8月31日），中央文明办发布8月“中国好人榜”，全国104位助人为乐、见义勇为、诚实守信、敬业奉献、孝老爱亲的身边好人光荣上榜。陕西省16年无偿献血10800毫升，立遗嘱捐献全身器官的王彦林、冰湖中救起落水者的复员军人武超、跳入水中连救落水母子两人的子弟兵苏军凯、勤劳节俭替亡夫偿还13万元债务的“守信秦嫂”秦永宁、扎根贫困县医院服务百姓的好大夫何志军、悉心照料公婆及大家庭兄弟姐妹的陕北婆姨王晓云、十年如一日照顾高位截瘫丈夫的商洛市好媳妇李玉燕等7人上榜。
据了解，8月，中国文明网“我推荐我评议身边好人”活动平台共收到网民举荐的好人好事线索263万余件，点赞评议超过794万条，页面浏览量超过3331万人次。
王彦林入选“中国好人榜”助人为乐好人
王彦林，男，1965年出生，铜川市中心血站无偿献血志愿服务队志愿者。他坚持16年参加无偿献血31次，献血量共计10800毫升，获全国无偿献血奉献奖银奖。2013年6月，他加入铜川市无偿献血志愿服务队，累计服务工时1020小时。2017年9月20日，王彦林突然在医院查出右肾恶性肿瘤，病魔袭来，但他没有因此一蹶不振，做完手术后又投入无偿献血志愿服务，同时在红十字会签订了器官捐献自愿同意书，说要把志愿服务进行到生命的最后一刻。王彦林是一个普通人，然而他却用自己的凡人善举，谱写出了一曲人间大爱的英雄赞歌，用自己的实际行动为铜川这座“好人之城”再添浓墨重彩的一笔。
武超入选“中国好人榜”见义勇为好人
武超，男，1981年10月出生，中共党员，退伍军人，宝鸡市学雷锋志愿服务岗负责人之一。2017年3月5日，武超不顾个人安危，勇救落水青年。多年来，屡次协助民警抓捕犯罪嫌疑人，被亲切誉为“宝鸡救人哥”，先后被省委宣传部表彰为“学雷锋示范点”优秀岗位负责人，被宝鸡市金台区评为“见义勇为道德模范”。
苏军凯入选“中国好人榜”见义勇为好人
苏军凯，男，1989年2月出生，中共党员，渭南市临渭区官道镇苏武村人，现在新疆军区某部服役。2017年8月15日，回家休探亲假的苏军凯，忽闻村北交口抽渭东干渠有人落水，他不顾个人安危，纵身跳入水中，用尽全身力气游向落水老妇和儿子。救人后，苏军凯的脚不幸受伤，却独自回家。他说：“我自幼立志从军，危难时见义勇为方显军人本色。”
秦永宁入选“中国好人榜”诚实守信好人
秦永宁的丈夫于2015年打工时突发心脏病去世，为抢救丈夫和料理后事，家里欠下了13万元的外债。面对困难，秦永宁最终凭借勤劳的双手还完了所有外债。
何志军入选“中国好人榜”敬业奉献好人
何志军，男，42岁，湖北十堰人，现任白河县中医医院院长。放弃十堰的优质生活，扎根贫困白河山区，迅速壮大白河县中医医院的医疗服务能力。2016年获安康市卫生计生行业“十佳院长”荣誉称号。
王晓云入选“中国好人榜”孝老爱亲好人
王晓云，女，1964年出生，中共党员，甘泉县国家税务局副局长。她结婚后不久，为丧妻的公公找了老伴儿。几年后，婆婆突患脑梗塞，生活不能自理，王晓云每天给老人喂饭、换洗被褥。2007年，王晓云的二姐患脑溢血，她带着二姐四处求医，直到两年后二姐去世。她对二姐留下的两个孩子视如己出，全力把他们抚养成人。
李玉燕入选“中国好人榜”孝老爱亲好人
在柞水县红岩寺镇红安村李玉燕丈夫高位截瘫，她十年如一日和丈夫不离不弃，在贫穷的小山村用瘦弱的身躯筑就一个温馨小家，用责任和奉献谱写着人生之歌，唱出了一曲“招夫养夫”的道德赞歌。
编辑： 张娟
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