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开学季西安铁路迎客运高峰 西安加开多趟车次

时间：2018-08-31 14:24:42  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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开学季西安铁路迎客运高峰 西安加开多趟车次

为期两个月的暑运即将结束，这几天西安铁路暑运迎来最后一波出行高峰。各地中小学及高校集中开学，以学生返程为主的客流增幅明显。记者今天（8月31日）从中国铁路西安局集团有限公司官方微博了解到，西安将加开多趟车次满足旅客出行需求。

西部网讯 为期两个月的暑运即将结束，这几天西安铁路暑运迎来最后一波出行高峰。各地中小学及高校集中开学，以学生返程为主的客流增幅明显。记者今天（8月31日）从中国铁路西安局集团有限公司官方微博了解到，西安将加开多趟车次满足旅客出行需求。

加开车次如下：

自9月2日－9月13日西安－榆林间加开K8184次，9月3日－9月14日榆林－西安间加开K8183次。9月14日、15日西安－榆林间加开K5488次、9月15日榆林－西安间加开K5487次、9月16日榆林－西安间加开K5489次。自9月16日起，西安－榆林间加开K8184次；自9月17日起，榆林－西安间加开K8183次。

编辑： 张娟

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