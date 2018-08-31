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受强降雨影响 途经包西铁路的列车出现不同程度晚点

时间：2018-08-31 06:21:09  来源：西部网-陕西新闻网  作者：王瑜

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受强降雨影响 途经包西铁路的列车出现不同程度晚点

今天（8月31日），据中国铁路局西安局延安火车站官方微博消息，受强降雨影响，途经包西铁路的列车从凌晨起出现不同程度晚点。

由于正值大学前往学校报到的时间，列车晚点致不少学生凌晨滞留在绥德火车站。

西部网讯 （记者 王瑜） 今天（8月31日），据中国铁路局西安局延安火车站官方微博消息，受强降雨影响，途经包西铁路的列车从凌晨起出现不同程度晚点。西部网、陕西头条记者凌晨3：00左右在绥德火车站看到，由于正值大学前往学校报到的时间，列车晚点致不少学生滞留在绥德火车站。

晚点车次如下：

K1316次，晚点7：06分。 K1686次，延安北停留，晚点5：40分。 K1674次，延安北停留，晚点4：50分。 Z44次，延安停留，晚点4：15分。 T42次，延安停留，晚点4：12分。 K692次，甘泉北停留，晚点3：54分。 K1324次，甘泉北停留，晚点2：32分。 K1685次，延安预计晚点6：11分。 K997次，延安预计晚点6：50分。

编辑： 李为涵

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