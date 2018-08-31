受强降雨影响 途经包西铁路的列车出现不同程度晚点

由于正值大学前往学校报到的时间，列车晚点致不少学生凌晨滞留在绥德火车站。
西部网讯 （记者 王瑜） 今天（8月31日），据中国铁路局西安局延安火车站官方微博消息，受强降雨影响，途经包西铁路的列车从凌晨起出现不同程度晚点。西部网、陕西头条记者凌晨3：00左右在绥德火车站看到，由于正值大学前往学校报到的时间，列车晚点致不少学生滞留在绥德火车站。
晚点车次如下：
K1316次，晚点7：06分。 K1686次，延安北停留，晚点5：40分。 K1674次，延安北停留，晚点4：50分。 Z44次，延安停留，晚点4：15分。 T42次，延安停留，晚点4：12分。 K692次，甘泉北停留，晚点3：54分。 K1324次，甘泉北停留，晚点2：32分。 K1685次，延安预计晚点6：11分。 K997次，延安预计晚点6：50分。
编辑： 李为涵
娱乐秦海璐分享了自己执导的首部电影作品《拂乡心》的拍摄初衷，又马不停蹄地投入到新作品的筹备，解锁新身份的她可以说是忙碌并快乐着。”08-31
娱乐音乐人谭凯曾创作出过不少热门影视音乐，包括电视剧《宫锁心玉》主题曲《爱的供养》，以及上文提到的《凉凉》。08-31
娱乐罗云熙饰演的男二号戏份突然增多，远远大于主角邓伦和杨紫的戏份，引发剧迷强烈不满。08-31
娱乐当今文艺创作中，历史题材电视剧已经成为一个重要的题材类别进入百姓文化生活，甚至成为大众获取历史知识的一种方式。08-30
娱乐2011年暑期档票房37亿元，银幕数9600块；如今国内的银幕数量已过5.6万块，档期预估在180亿元左右。08-30
娱乐多多已经长成大姑娘，差不多和妈妈一般高了，越来越漂亮，简直是一对姐妹花，画面非常的温馨唯美，大片风范十足。08-29
娱乐可想而知，经过此次“耍大牌”事件，吴谨言的演艺事业必然会受到影响，不管她是否知情，都将难以独善其身。08-29
娱乐有赖于他令人印象深刻的演技。在周一围看来，演技很难用天赋来衡量，更多的是后天的影响，包括对表演的投入，包括对经验的总结。08-29
娱乐演员郑恺完美诠释品牌独立自我的风格，为潮流重新定义，用时尚彰显个性，打破“数”缚，拥抱别“恺”生面的数字时代。08-29
娱乐据悉，张天爱此次远赴法国是为了电视剧《鳄鱼与牙签鸟》的拍摄，在剧中饰演通晓中国古典建筑之美的励志少女李南恩。08-29
娱乐网友看了更纷纷大赞：“这老爸脾气真好”、“好有耐心的爸比”、“我家小孩丢成这样会被骂惨”。08-28
娱乐鹿晗在个人社交平台晒出自己儿时萌照，他身穿印花短T和印着米老鼠的短裤在瀑布前留影，小小鹿站得笔直，双手环抱，表情则一脸严肃，肉嘟嘟的脸蛋十分可爱。08-28