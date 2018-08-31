驾驶员变身矿工潜逃12年终落网 汉滨警方千里缉拿嫌疑人

疑犯张某被汉滨警方从山东抓获押解回安康。
西部网安康讯（记者 毛明博）2006年3月18日8时15分，在安康汉滨区恒叶路42K+500M处，中巴车驾驶员张某在与一辆违法载客13人的三轮车会车时，车辆侧翻至路外，造成1死5重伤7轻伤的重大交通事故。事故发生后，犯罪嫌疑人张某潜逃12年。近日，经过长期的摸排，汉滨公安最终将张某抓获归案。
近期公安汉滨分局深入开展“五大会战”集中攻坚行动，汉滨交警大队事故处理中队与相关警种再次密切协作，围绕张某社会关系、活动轨迹、可能落脚点展开细致摸排，并通过分析研判，最终锁定犯罪嫌疑人张某可能藏匿于山东省蓬莱市的线索。
在获取线索后，汉滨交警大队江北中队长窦伟遂带领专案组民警远赴千里之外犯罪嫌疑人藏匿点，实施抓捕工作。
当民警赶到山东省蓬莱市大柳行镇时，面对地形复杂，外来务工人员众多，社会成员构成复杂，人口流动性较大等不利因素，专案组民警累计深入矿井3处，走访60余住户100多人，在当地派出所支持下，对张某可能藏匿的矿井及住址摸排走访侦察。今年8月27日15时许，潜逃12年后的张某在其山东蓬莱的住所内被汉滨警方抓获。
经办案民警现场讯问，涉嫌交通肇事被检查机关批捕的犯罪嫌疑人张某对其犯罪事实供认不讳。至此，这起性质恶劣、在安康市反响强烈的命案，在民警持续作战下成功告破。
目前，疑犯张某已被依法逮捕，案件后续处理工作正在进行中。
编辑： 李为涵
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