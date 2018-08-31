安康12345便民服务平台上线 市长当接线员现场接群众投诉

安康市12345服务平台启动现场。

西部网安康讯（记者 毛明博）“城区江北大道九华饭店至张沟桥占道经营，安全隐患多噪音大，影响居民生活，希望12345热线协调解决。”“宁陕县城关镇河道非法采砂，希望通过12345热线督促职能部门管一管。”

这是安康市市长赵俊民参加8月30日安康12345便民服务平台上线仪式后，体验当接线员时接听的热线内容。

安康市市长赵俊民当接线员现场受理群众投诉。

安康市长当接线员 现场受理群众投诉

“‘占道经营’和‘ 噪音扰民’是个老生常谈的问题，但也是最大的民生问题”。 赵俊民在耐心听取群众反映江北大道至张沟桥占道经营等反映后表示，将转办给安康市城管局，待核实情况后，“将群众反映的问题解决好”。

群众反映宁陕县河道非法采砂情况，赵俊民首先对其关心、监督政府工作表示感谢并称，“将尽快安排当地政府对反映问题排查治理，及时给群众有满意答复”。

记者从安康市政务服务中心了解到，安康市城管局和宁陕县政府均在8月30日15时后，通过12345平台系统接收到转办工单。

安康市政务服务中心相关人员称，这两个涉事单位将在5个工作日把转办情况办理完结，并分别将处理结果反馈给群众和安康市12345便民服务中心。“此外，市政务中心也将及时通过群众对办结事项是否满意予以回访，以确保‘事事有回音，件件有落实’。”

安康市市长赵俊民等现场调研12345平台工作流程。

7天×24小时受理群众投诉

据了解，目前安康12345便民热线将分步整合30余条办民服务热线后，建成统一的12345便民服务平台，实行7×24小时的工作方式，畅通网站、微信、短信、手机客户端等受理渠道，按照市、县、镇三级工作网络体系，实行分类处置、按责交办，实现电话受理和网络受理无缝对接，并通过12345人工热线接听、分类处理等实现与110、120等热线互通。

安康市政法委书记陈明表示，全市要把12345平台打造成社情民意的直通车、政风行风的检测仪，为安康市委、市政府提供决策的信息源，努力把12345平台办成听民生、汇民意、解民忧的窗口和服务企业“不下班”的政府。

安康市市长赵俊民现场了解12345热线受理情况。

安康12345平台便民化标准化走在全省前列

陕西省政府政务公开办副主任郑胜利在参加上线仪式时指出，近年来，安康市在政务公开和政务服务工作中成效明显，影响广泛，群众满意，形成了安康特色，走在了全省前列。

此次安康市12345便民服务平台正式上线启动，对于安康市在加强政民沟通，推进政务公开，打造阳光政府，法治政府、高效政府、廉洁政府等方面具有重要意义，也在推进政务服务标准化和便民化等方面给其它地市作出了示范和引领。

编辑： 李为涵