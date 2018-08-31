西安过街难调查：电视塔盘道行人与车抢行险象环生

雁展路西口与长安南路有斑马线无红绿灯，行人在车辆中穿行。

电视塔盘道西侧行人直接横穿绿化带过马路。

西部网讯（记者 李卓然 马晴茹） “电视塔盘道作为城市的主干道，车多、人多，但斑马线少，过马路要绕好远，通行真得太难了！”近日，有不少市民向西部网民生热线栏目反映称，电视塔盘道通行难。西部网、陕西头条记者在实地走访时发现，电视塔盘道附近地铁公交线路集中、人流车流量大，但斑马线设置却存在不少安全隐患。

斑马线设置不合理 行人过马路难

家住丈八东路东口附近的郑女士告诉记者，她每天要去雁展路西口的国展中心公交车站坐车上班。她说道，自己每天都会从丈八东路东口经过天桥，到达地铁2号线会展中心站A2口，走地下通道，到达雁展路西口国展中心公交站。“过天桥、上下楼梯确实很麻烦，但走地上过马路的话，得绕到长延居门口的斑马线，更费时间，还不如走地下通道。”

记者了解到，由西向东经过电视塔盘道到达雁展路西口，有两种路线。一种是郑女士常走的线路，从地铁口进，走地下通道；第二种是从电视塔盘道上的斑马线通过。

由西向东经过电视塔盘道到达雁展路西口路线示意图

为计算两种线路的时长，8月28日下午，记者首先从长安南路国展中心公交站出发，经长延居小区走斑马线到达电视塔环岛西侧，随后向北走约100米，穿过地铁2号线会展中心站A1出站口前的小径，来到电视塔环岛东侧，最后经雁展路西口斑马线到达目的地，总共用时7分30秒。

而记者从雁展路西口国展中心出发，从地铁站口进，走地下通道过天桥，到达长安南路与丈八东路交会处的国展中心公交站，总共用时6分50秒。

采访中，有不少市民跟记者说，其实两条路线都不方便，斑马线设置也不太合理。“直接过马路倒是省事，但是斑马线离得太远了。”“虽然走地下通道安全，但对老年人、还有不熟悉路线的外地人来说，找出口也很不方便。”

人多车多斑马线少 行人穿行险象环生

记者在电视塔西侧、长安南路与丈八东路交会处的国展中心公交站台附近看到，这里集中了十几条公交线路。密集的公交站点加之地铁二号线会展中心站，让这里成为一个交通枢纽，乘客在这里等车、下车，不停有公交车靠站、驶出。

然而，面对一路之隔的电视塔，不少市民为了少走弯路，都会选择直接横穿马路。记者观察发现，仅仅15分钟，就有50人横穿马路，其中不乏许多老年人，还有带着孩子的家长。由于这里没有斑马线和红绿灯，很多机动车车速很快，险象环生。

“横穿马路不仅违法，还非常危险。可这边斑马线不仅少，而且得绕着走，大家为了方便才会这样。”西安市民李先生告诉记者，虽然有标示告知行人走斑马线或者走人行通道，但是对于不熟悉这儿的人来说，根本搞不清。

随后，记者绕着电视塔盘道走了一圈，发现盘道西侧约900米的道路上共有3条斑马线和一条过街通道，最长间隔超过了400米。东侧同样有3条斑马线和一条过街通道，最长间隔约500米。

电视塔环岛斑马线示意图

专家建议：“一堵一疏”是对策

对于电视塔盘道过街不便，行人穿行存在安全隐患，陕西省社会科学院道路安全评估专家方海韵告诉记者，“有效对策是‘一堵一疏’。”

方海韵表示，所谓堵，就是在马路上增加围栏围档，减少行人随意穿过马路的便捷性。所谓疏，就是在斑马线两端安装红绿灯和交通疏导员，有序地指引行人穿越马路。

他认为，交通通畅对行人和车辆都有益处，斑马线不适宜安排在路口，比较容易造成拥堵，在离路口有一定距离划斑马线是合适的，行人也要体谅交通保畅的要求。但如果地下通道设置和管理很科学高效，行人都不会选择从地面上走。“这就要从成本、安全、便捷综合比较，采取最优方案。”

他表示，交通是全民的交通，车辆和行人不是界线分明的对立关系，行人坐在车上或司机在路上步行角色就互相转化了。时间成本也需要全面考虑行人和车辆因素。“如果能在保证地面交通的情况下，也更合理的考虑多种方案，减少行人的通行困难，可能就比较完善。”

编辑： 马晴茹