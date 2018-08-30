【8月30日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 8月30日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题42个，其中国家督办35个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业46家，发现问题15家。宝鸡市共检查企业24家，发现问题3家。咸阳市共检查企业32家，发现问题9家。渭南共检查企业61家，发现问题11家。铜川市共检查企业6家，发现问题3家。西咸新区共检查企业3家，发现问题1家。韩城市、杨凌示范区共检查企业14家，未发现问题。

检查发现的42个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治3家，占比7.14%；工业企业污染防治24家，占比57.14%；工业窑炉整治1家，占比2.38%；燃煤锅炉整治1家，占比2.38%。工业企业错峰生产与运输2家，占比4.76%；露天矿产整治1家，占比2.38%；扬尘综合治理7家，占比46.67%%；露天焚烧管控3处，占比7.14%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 张娟