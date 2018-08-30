西安10家房企存在销售违法行为 被记分行政处理

西部网讯（记者 李卓然）8月30日，西部网记者从西安市房管局了解到，由于存在违法销售商品房行为，西安市10家商品房销售单位被记分行政处理。其中，西安宝枫实业开发有限公司、陕西亨翔实业有限公司和陕西方舟置业有限公司3家单位被记10分处理，将暂停其房屋网签销售及新申请预售许可、销售代理业务。
根据西安市房管局发布的《规范商品房销售行为巡查记分公示情况（六）》内容显示，自《关于实行商品房销售违法违规行为记分管理的通知》下达后，从5月17日至8月27日，各巡查小组及时对存在商品房销售违法行为的10家商品房销售单位进行检查取证，并分别进行记分行政处理。
经查证，西安宝枫实业开发有限公司宝枫佳苑项目、陕西亨祥实业有限公司开元半岛广场项目，以及陕西方舟置业有限公司方舟国际项目，因多次引起群众投诉等违规行为分别被记10分处理。
此外，西安汉华房地产开发有限公司被记5分，陕西中硕房地产开发有限公司、西安地华房地产开发有限公司被记3分，西安航天城实业发展有限公司被记2分，绿地集团西安雁南置业有限公司、西安龙湖兴城置业有限公司、西安威翔置业有限公司分别被记1分。
而根据《西安市商品房销售违法违规行为记分标准》规定，对记5分以下（不含5分）的，责令限期整改；拒不整改的，加记5分。对记5分以上10分以下（不含10分）的，在整改或行政处罚完毕前，暂停房屋网签销售。对记10分以上15分下的（不含15分）的，在整改或行政处罚完毕前，暂停房屋网签销售及新申请预售许可、销售代理业务，并在媒体公告。对记15分以上的，在整改或行政处罚完毕前，暂停涉事房地产开发企业及其关联企业房屋网签销售、新申请预售许可；注销涉事代理机构的房地产经纪机构备案，暂停其关联机构销售代理业务，并在媒体公告。
编辑： 李为涵
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