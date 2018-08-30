关于推荐参加全国第五届 “好记者讲好故事”选拔赛人员的公示

根据中宣部《关于组织第五届“好记者讲好故事”活动的通知》要求，经全省选拔，现在西部网、陕西传媒网公示拟推荐代表陕西参加全国新闻战线第五届“好记者讲好故事”选拔赛人员，欢迎社会各界监督。公示时间为2018年8月30日至9月3日。在此期间，如对推荐人员有异议，社会各界可通过电话、传真等方式向我们反映。

联系电话：029-63905864，传真：029-63905864

陕西省新闻工作者协会

2018年8月30日

推荐参加全国第五届“好记者讲好故事”选拔赛人员名单

郝 冲 男 榆林传媒中心

李 诚 男 西安广播电视台

李 蕊 女 陕西日报

编辑： 李为涵