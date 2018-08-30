长安区秦岭拆违加速度 已累计拆除264处14.2万平方米

高冠景区拆除违建现场

滦镇街道乔村拆除违建现场

滦镇街道丰裕口村违建拆除现场

西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 杨丹）在拉网式大排查结束后，长安区秦岭违建整治工作进入全面高效推进期。今天（8月30日），在东大街道高冠景区门口，100多名工作人员，8台大型机械通力协作，合力拆除一幢占地4600多平方米的违法建筑。

“我们人力机械连轴转，最多一周时间就能拆除完。”在拆除现场，东大街道工作人员肖锋介绍说，为了加快拆除进度，街村干部今天全部上阵，协调机械、人力，区级领导现场检查督导，景区全面停业拉起了安全警戒线，保证了现场拆除工作的高效运转。

而在滦镇街道乔村，一幢占地3000多平方米的违建在连续4天的紧张拆除后，已接近尾声，破拆机正在粉粹较大的建筑垃圾，以便后期转运。

“拆得太快了，周末过来玩时还看见一幢楼，今天过来已经看不到了。”来自宝鸡的游客史鹏波最近在沿山游玩，表示“看到环山公路两边的景观绿树映衬着连绵青山非常好看，这里的违建拆除之后，环山公路两边的景色肯定会更美。”

在滦镇街道沣峪口村，一圈围墙里的十栋别墅已经拆掉了门窗，清理了内部装修，街道工作人员调集大型机械，集中人力，开始全力拆除主体部分。

“我们的冲刺目标是5天时间，全部拆除完主体部分。”在拆除现场，为了支援一线拆除工作从部门抽调的机关干部魏建利介绍说，经过前期村民自拆，这几天街道开始调集机械全面加快拆除进度。

记者了解到，违建整治工作全面开展以来，长安区以每日一万多平米的速度加快推进违建拆除工作，截至昨天（8月29日），全区累计拆除东大、子午、滦镇等沿山街道违建264宗（处），14.2万平方米。

编辑： 呼乐乐