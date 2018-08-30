长安区秦岭拆违加速度 已累计拆除264处14.2万平方米

高冠景区拆除违建现场
滦镇街道乔村拆除违建现场
滦镇街道丰裕口村违建拆除现场
西部网讯（记者 朱童戈 通讯员 杨丹）在拉网式大排查结束后，长安区秦岭违建整治工作进入全面高效推进期。今天（8月30日），在东大街道高冠景区门口，100多名工作人员，8台大型机械通力协作，合力拆除一幢占地4600多平方米的违法建筑。
“我们人力机械连轴转，最多一周时间就能拆除完。”在拆除现场，东大街道工作人员肖锋介绍说，为了加快拆除进度，街村干部今天全部上阵，协调机械、人力，区级领导现场检查督导，景区全面停业拉起了安全警戒线，保证了现场拆除工作的高效运转。
而在滦镇街道乔村，一幢占地3000多平方米的违建在连续4天的紧张拆除后，已接近尾声，破拆机正在粉粹较大的建筑垃圾，以便后期转运。
“拆得太快了，周末过来玩时还看见一幢楼，今天过来已经看不到了。”来自宝鸡的游客史鹏波最近在沿山游玩，表示“看到环山公路两边的景观绿树映衬着连绵青山非常好看，这里的违建拆除之后，环山公路两边的景色肯定会更美。”
在滦镇街道沣峪口村，一圈围墙里的十栋别墅已经拆掉了门窗，清理了内部装修，街道工作人员调集大型机械，集中人力，开始全力拆除主体部分。
“我们的冲刺目标是5天时间，全部拆除完主体部分。”在拆除现场，为了支援一线拆除工作从部门抽调的机关干部魏建利介绍说，经过前期村民自拆，这几天街道开始调集机械全面加快拆除进度。
记者了解到，违建整治工作全面开展以来，长安区以每日一万多平米的速度加快推进违建拆除工作，截至昨天（8月29日），全区累计拆除东大、子午、滦镇等沿山街道违建264宗（处），14.2万平方米。
编辑： 呼乐乐
娱乐当今文艺创作中，历史题材电视剧已经成为一个重要的题材类别进入百姓文化生活，甚至成为大众获取历史知识的一种方式。08-30
娱乐2011年暑期档票房37亿元，银幕数9600块；如今国内的银幕数量已过5.6万块，档期预估在180亿元左右。08-30
娱乐多多已经长成大姑娘，差不多和妈妈一般高了，越来越漂亮，简直是一对姐妹花，画面非常的温馨唯美，大片风范十足。08-29
娱乐可想而知，经过此次“耍大牌”事件，吴谨言的演艺事业必然会受到影响，不管她是否知情，都将难以独善其身。08-29
娱乐有赖于他令人印象深刻的演技。在周一围看来，演技很难用天赋来衡量，更多的是后天的影响，包括对表演的投入，包括对经验的总结。08-29
娱乐演员郑恺完美诠释品牌独立自我的风格，为潮流重新定义，用时尚彰显个性，打破“数”缚，拥抱别“恺”生面的数字时代。08-29
娱乐据悉，张天爱此次远赴法国是为了电视剧《鳄鱼与牙签鸟》的拍摄，在剧中饰演通晓中国古典建筑之美的励志少女李南恩。08-29
娱乐网友看了更纷纷大赞：“这老爸脾气真好”、“好有耐心的爸比”、“我家小孩丢成这样会被骂惨”。08-28
娱乐鹿晗在个人社交平台晒出自己儿时萌照，他身穿印花短T和印着米老鼠的短裤在瀑布前留影，小小鹿站得笔直，双手环抱，表情则一脸严肃，肉嘟嘟的脸蛋十分可爱。08-28
娱乐玛莎则说以前都是开“分公司”，拍成《五月天人生无限公司》简直就是连锁店了。08-28
娱乐今年初春，电影《小萝莉的猴神大叔》让主演萨尔曼·汗成为继阿米尔·汗后又一位中国观众熟悉的印度演员。08-28
娱乐王鹤棣以王子造型亮相，手持佩剑，眉目英气，眼神中蕴含无限深情，而他在这段表演中为爱牺牲的剧情也颇为动人。08-28