西安航天星苑经适房项目9月3日将公开摇号

西部网讯 8月30日，记者从西安市保障性住房管理中心了解到，航天星苑经济适用住房项目一期1至3号楼将于9月3日下午开始摇号。

据了解，经联审复核、网站公示后取得本次摇号资格家庭有3564户，为确保摇号分配工作的公平、公正、公开，本次摇号活动采取电脑摇号方式进行，摇号使用的电脑设备及摇号软件均由西安市公证处提供。所有参加本次摇号的购房人，将通过电脑摇号系统，一次性摇出所有购房人选房顺序号，并按照顺序号依次进行选房。

届时，西安市公证处、市房管局机关纪委、住房保障部门、新闻媒体以及购房人代表将到场监督。

据悉，航天星苑经济适用住房项目，位于航天基地东长安街与神舟二路十字西南角，本次共提供经济适用住房756套，销售基准价格4014.88元/平方米（市物发〔2018〕36号），预售证号为市房预售字2018124号。

编辑： 张娟