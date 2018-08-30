一半秋一半夏 西安真正的秋天到底什么时候才能来？

未来几天西安的天气情况。

西部网讯（记者 朱童戈）昨天（8月29日）和今天的持续高温天气，让不少人直呼可能过了个“假秋天”，今天已经是立秋后的第23天了，但“秋老虎”的余温仍未褪去，正真的秋天也似乎来的格外的晚。那什么才算真正入秋呢？

气象专家告诉记者，根据气候学上入秋的标准，连续五天滑动平均气温稳定＜22℃，从第一天开始便进入到气象学意义上真正的秋天。所以西安真正的秋天恐怕还得再等等。

记者从省气象局了解到：

预计今天白天：全省多云间阴天，榆林有小到中雨（0-10mm），北部大雨（15-25mm），延安、关中、陕南有分散性阵雨或雷阵雨（0- 8mm）,安康东部有 35℃以上高温。今天晚上：全省多云间阴天，榆林小到中雨（0-10mm），北部大到暴雨（30-50mm），关中南部、陕南有分散性阵雨或雷阵雨（0-8mm）。

31日：全省多云间阴天，关中西部、 陕南有阵雨或雷阵雨，榆林中雨，北部大到暴雨。安康东部有 35℃以上高温。

9月1日：全省多云间阴天，陕北、关中 西部、陕南有小到中雨，陕北北部有大到暴雨，局地大暴雨。安康 东部有 35℃以上高温。

2日：全省多云间阴天，陕北小到中雨，榆林南部、延安 北部大雨，关中、陕南有小雨。

3日：陕北、关中多云间晴天，陕南阴天有小雨。

4日：全省多云间阴天，陕北、关中西部、陕南西部有分散性阵雨。

5日：全省阴天，有小到中雨，延安西部、陕南西部局地 大雨。

后期天气趋势（6日-8日）：陕北以晴到多云天气为主，关中、陕南有一次明显的降水过程。

编辑： 张娟