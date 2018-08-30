国风秦韵“陕”耀海外 50幅长安画派代表作亮相斯里兰卡

西部网讯（记者 刘璞华） 当地时间8月29日，由斯里兰卡中国文化中心、陕西省文化厅主办，陕西省对外文化交流促进会协办的“国风秦韵——中国陕西长安画派斯里兰卡艺术展”开幕式在科伦坡举行。来自长安画派代表性画家张杲等4名书画家携近50幅精彩绘画及书法作品在科伦坡视觉与艺术表演大学展出，给斯里兰卡艺术爱好者带来了一场视觉盛宴。中国驻斯里兰卡大使馆文化处主任刘东,视觉与表演艺术大学校长萨拉特（Mr. Sarath Chandrajeewa）,斯里兰卡中国文化中心代表李朋等50多位嘉宾和艺术家出席了开幕式。

开幕式后，到场嘉宾与艺术家参观了精彩书画作品。此次展览主要展出长安画派石鲁先生弟子张杲与及其弟子的花卉作品，以及深受长安画派影响的实力派画家张崑先的山水画。长安画派致力于中国画的继承与创新，继承中国画优秀传统的基础上，吸收外来绘画的技法和地方风格，在中国画坛独树一帜，该主题作品《芳菊开林光耀青松》、《待得春风枝在矣》、《万山红遍》、《天下黄河》等，呈现了“国风秦韵”的中国国画盛宴。到场人员都被书画作品所吸引，对其中表达出的意境深深折服，希望以后多机会能够欣赏到更多的中国传统书画作品。

此次展览时间为8月29日至9月2日。在斯期间，长安画派艺术家还将前往凯拉尼亚、康提、丹布勒、东古城、汉班托塔等地进行绘画交流和采风创作。

此次活动得到了中国驻斯里兰卡大使馆的大力支持。

编辑： 秦怡