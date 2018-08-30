陕西省设立127个港澳台居民居住证办理受理点

西部网讯（记者 赵昊 朱童戈）今天（8月30日），陕西省公安厅治安管理局正式向社会公布全省127个港澳台居民居住证申请办理受理点。9月1日起，在陕港澳台居民均可就近申请办理居住证。
国务院办公厅印发《港澳台居民居住证申领发放办法》将于今年9月1日正式实施。今后持证的港澳台居民可在居住地享受劳动就业、参加社会保险、依法缴存提取和使用住房公积金3项权利，义务教育、就业、卫生、文化等6项基本公共服务，以及涉及诸多方面的9项便利。
经研究，省公安厅决定在全省设立127个受理点，其中每个县区至少有一个，方便港澳台居民就近办理。凡符合申领条件的港澳台同胞可携带有效证件和相关材料，就近申请办理居住证，20个工作日即可领取证件。（具体申领条件及办法请参阅《港澳台居民居住证申领发放办法》）
全省受理点名单如下：
编辑： 张娟
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