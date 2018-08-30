规范“小饭桌” 宝鸡校外托餐机构监管办法10月起实施

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）记者从宝鸡市食品药品监督管理局餐饮服务监管科了解到，为了加强中小学生校外托餐监督管理，规范校外托餐经营行为，保障就餐学生餐饮服务食品安全，宝鸡市制定出台了《宝鸡市校外托餐机构食品安全监督管理办法》，该办法将于10月1日起实施。

办法规定，校外托餐机构向学生提供托餐服务实行登记备案制度。校外托餐机构开办前应当向所在街道办事处(镇人民政府)食品药品监督管理所（市场监管所）登记备案。

办法要求，从事校外托餐经营活动应当符合下列要求：校外托餐机构应当设置在安全、卫生的建筑物内，不应有危害学生身体健康的因素，食品加工及用餐场所面积要与服务学生数量相适应，不应干扰他人正常的工作、生活秩序。食物贮存间、加工间、用餐间和卫生间应当独立设置。

提供休息场所的，休息场所不得与食品加工、就餐场所混用。水质符合安全要求，上下水畅通。加工场所应当保持整洁，地面应当使用不透水、不易积垢、易清洗、防滑的材料铺设，墙壁瓷砖到顶，天花板采用防霉、防水材料；有固定清洗水池，有通风、排烟设施和防鼠、防蝇、防尘设施。配备食品贮存、冷藏、冷冻设施。

配备能正常使用的消毒、保洁、食品留样等设施，标识明显，消毒后的餐具应符合卫生要求。餐厨废弃物应存放在密闭容器内，及时清理。就餐环境干净整洁，采光通风良好，并为就餐学生提供洗手设施。卫生间应为水冲式厕所，具有排风设施。

编辑： 张娟