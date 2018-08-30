“传承红色文化基因·加强革命文物保护”学术研讨会在照金召开

西部网讯（记者 刘璞华） 为积极落实中办国办《关于实施革命文物保护利用工程（2018－2022年）的意见》，2018年8月30日“传承红色文化基因·加强革命文物保护”学术研讨会在铜川照金召开。

此次研讨会共安排17位专家学者进行发言，内容紧紧围绕革命文物保护与利用工作，涉及革命文物保护修复关键技术研究，文物保存环境调控技术、红色文化旅游规划等。本次会议主题鲜明、议题集中、研讨深入、启发厚重。会议中多位专家学者自由发言、讨论，结合自己的专业与研究方向，抒发了自己对于红色文化传承与革命文物保护的独特思考和中肯建议。

此次会议由陕西省文物局主办，陕西历史博物馆和陕西省博物馆协会保管专业委员会共同承办。陕西省文物局博物馆处副处长李娟、中国博物馆协会保管专委会主任梁金生、陕西省博物馆协会副会长兼秘书长谭前学、陕西省博物馆协会保管专委会主任梁彦民、铜川市旅游发展委员会副主任王东林等领导及全国文博单位从事文物保管工作相关学者92人出席会议。

编辑： 秦怡