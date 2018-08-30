8月29日，陕西省商务厅召开干部作风问题排查整顿和营商环境专项整治工作动员大会。

西部网讯（记者 李媛） “陕西将全面实现行政审批服务事项一网通办，着力优化提升商务系统营商环境水平。”8月29日，陕西省商务厅召开干部作风问题排查整顿和营商环境专项整治工作动员大会，陕西省商务厅党组书记、厅长赵润民在会上强调。

此次干部作风问题排查整改工作主要排查“遵守政治纪律问题，慢作为不作为乱作为问题，慵、懒、散、慢、虚问题，‘四风’隐形变异问题”四个方面，目的就是要进一步推动干部作风转变，强化责任担当意识，激发干事创业热情，为实现全省商务工作追赶超越提供坚强有力的作风保障。

营商环境专项整治工作主要是开展“进一步简政放权、落实行政审批事项下放承接任务、推进行政审批事项‘颗粒化’管理、加快行政审批系统整合、加快推进‘营商环境提升年’建设、开展营商环境考核评价、开展营商环境满意度调查、组织调研督查、建立营商环境投诉举报惩戒机制、加快打通信息孤岛、规范网站集群建设管理、建设无纸化自动办公系统、全面提升‘数字商务’信息化水平”等13项工作，目的就是要聚焦营商环境工作突出问题，以增强企业和群众获得感为目标，以跨境贸易和投资是否更加便利检验工作成效，确保营商环境专项整治工作取得实效。

赵润民说，此次开展作风问题排查整顿和营商环境专项整治，是省委决定的一项重要工作，也是当前的一项重要政治任务。全厅上下一定要提高政治站位，充分认识是落实中央和省委决策部署的具体举措，是进一步夯实全面从严治党的内在要求，是推动新时代商务系统追赶超越的迫切需要，切实增强抓好整顿整治工作的责任感和紧迫感，不折不扣地落实好中央办公厅督查组对我省督导反馈意见问题的整改工作。

赵润民强调，厅机关各党支部、直属单位党组织要严格按照工作方案部署要求，严肃认真查摆，全力推进整顿，建立完善机制，扎实开展作风排查整顿和营商环境专项整治工作。要全面加强营商环境建设，自觉夯实营商环境优化提升的政治责任，扎实抓好营商环境专项整治与跨境贸易和投资便利化行动，全面实现行政审批服务事项一网通办，着力优化提升商务系统营商环境水平。要切实加强组织领导，自觉夯实工作责任，强化督导问效，注重统筹结合，各级领导干部要坚持以身作则，模范带头，确保作风排查整顿和营商环境专项整治取得实实在在的效果。

编辑： 张娟