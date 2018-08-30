蒙华铁路麻科义隧道贯通 通车后将解决榆林煤炭外运需求

蒙华铁路麻科义隧道出口。
西部网讯（记者 李媛）8月30日，蒙华铁路全线高风险、重难点控制性工程——全长8.7公里的麻科义隧道顺利贯通。记者了解到，蒙华铁路是国内目前在建里程最长、规模最大的北煤南运“战略运输通道”，计划于2019年年底建成开通。通车后将有效解决陕西榆神、榆横矿区的煤炭外运需求。
该隧道的贯通，标志着1837公里的蒙华铁路建设又清除了一大施工障碍，为我国在湿陷性黄土地带长大隧道施工积累了宝贵经验，也将有力促进陕北革命老区经济社会发展。
麻科义隧道位于陕西省延安市宝塔区和延长县境内，地质情况复杂，既有Ⅳ级自重湿陷性黄土，也有极易坍塌的粘质也有极易坍塌的粘质新、老黄土，且穿越长距离土石混杂地层，该地层半硬半软，如嫩豆腐附着在硬骨头上，容易造成初支变形、塌方，施工风险极高。
隧道涌水也是施工中的一大难题。2015年10月8日，麻科义隧道开始施工，进洞不久即出现大量涌水，日涌水量最大时可注满6个标准游泳池。据负责施工的中铁二十局蒙华铁路7标项目经理康玮介绍，“隧道里水融土、拌稀泥，非常容易掉块、坍塌，作业人员经常身穿雨衣雨鞋，甚至下半身泡在水中进行施工。”
施工过程中，施工团队始终把围岩监控量测和超前地质预报纳入工序管理，按照“空间全断面法”组织施工，针对软弱围岩、土层松垮等特殊地质地段，采用“地表袖阀管”和“洞内帷幕注浆”工艺加固，保证了土层的整体性。在隧道两侧，他们还设置了7个37米长地表降水井，通过反复抽水降低水位线，保证了施工质量、安全和进度。
记者了解到，蒙华铁路是国内目前在建里程最长、规模最大的北煤南运“战略运输通道”，计划于2019年年底建成开通。陕西段全长321公里，总投资约443亿元，设置靖边东、延安东、韩城北三个车站，将有效解决陕西榆神、榆横矿区的煤炭外运需求。
编辑： 张娟
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