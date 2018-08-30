榆林市向“四风”问题亮剑 纪委监委将明察暗访两个月
时间：2018-08-30 16:16:37
来源：西部网-陕西新闻网
作者：李明 通讯员 俞纪宣
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榆林市向“四风”问题亮剑 纪委监委将明察暗访两个月
近日，榆林市纪委监委展开了为期两个月的明察暗访，切实纠治“四风”问题，旨在进一步严明纪律，树立规矩意识、纪律意识和法治意识，持续不断纠治“四风”。
公众可通过榆林市纪委监委微信公众号进行举报。
西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 俞纪宣）近日，榆林市纪委监委展开了为期两个月的明察暗访，切实纠治“四风”问题，旨在进一步严明纪律，树立规矩意识、纪律意识和法治意识，持续不断纠治“四风”。
据了解，榆林市纪委监委本次明察暗访从8月下旬持续到10月30日，将对榆林各县市区，市直部门及其下属单位，市属企事业单位进行检查，同时还将抽查市政府和市属国有企业驻北京、珠海、上海、西安办事机构。
榆林市纪委监委将重点检查形式主义和官僚主义、享乐主义和奢靡之风、政策贯彻落实情况和舆情监测督办情况。文山会海、服务群众意识和本领不强、公车私用、办公用房超标等都将是重点检查内容。
公众可通过关注榆林市纪委监委微信公众号（微信号：ylsjwjw），进入“四风举报”栏目进行投诉举报。
编辑：
张娟
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三农业内专家分析认为，今年七八月份全国性高温天气及强台风、强降雨频发是造成蔬菜价格高企的主要原因。08-28
旅游受近期降雨影响，位于黑龙江省的镜泊湖世界地质公园吊水楼瀑布形成壮美的环形大瀑布景观，吸引游客前来观光游览。08-30
旅游公安部28日在京召开新闻发布会，国家移民管理局出台22条改进服务管理的新举措，将于2019年一季度之前分期分批实施。08-30
旅游北京青年报记者从市交通委获悉，为做好中非合作论坛北京峰会期间城市交通保障工作，交通委专门制定了《城市交通运行保障工作方案》。08-30
旅游2018年任抹时尚嘉年华8月7日至12日在印尼东爪哇省任抹市成功举行，来自印尼国内外的近万名观众参加。08-30
旅游作惯“空中飞人”常在海外住酒店的你，真知道酒店房间里隐藏着一颗随时令你支付一大笔赔偿、招来一大车警察的“雷”吗？08-30
旅游热播剧《延禧攻略》完结，卫龙女孩和令后女孩们纷纷来到延禧宫打卡，让延禧宫成为故宫的热门景点。08-30
旅游曲江旅游重磅推出了“西安最中国·曲江醉嗨皮”系列活动大联动，城墙、大明宫、大唐芙蓉园等七大景区以全新面貌重新启程。08-29
旅游走在蓝田县灞源镇粮房村的村道上，习习凉风扑面而来，秀丽自然风光映衬着蜿蜒的“女儿墙”、一幅幅的宣传墙画、干净的村民庭院。08-29
旅游为加快西安城市建设，突出公园城市的生态性、艺术性、独特性，以世界眼光、国际视野，体现海绵城市理念，打造一座布局合理、环境优美、功能齐全的地标性美丽园林。08-29
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旅游8月28日，随着巨大盾构机刀盘“破土而出”，缓缓抵达接收井，北京轨道交通新机场线最长盾构区段实现贯通。08-29
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美食橄榄油含有的单不饱和脂肪酸能降低lda胆固醇的氧化，食用橄榄油能够有效地减少胆囊炎和胆结石的发生，因此多吃食用橄榄油利于健康。08-30
美食鸡蛋是我们最熟悉的食材之一，不仅味美营养价值高，而且价格还不贵，故受很多人的喜爱。不过，对于鸡蛋的吃法，却出现了一些争议。08-30
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美食现在很多人都习惯“早餐马虎，午餐应付，晚餐丰富”，而晚餐又常常吃得很晚……08-30
美食现在是吃芋头的季节，所以小编用了荔浦芋头来做米糊，会让米糊更加润滑。08-30
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美食吃柚子能够有效的解决、去肠胃恶气，同时还能止咳化痰。除了直接服用的方法之外，也可以将柚子制作成为柚子茶服用。08-29
美食懒人熬点粥，再搭配些胡萝卜和甜玉米，营养又好看，而且简单方便。08-29
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美食世界之大，无奇不有，世界上有很多你从未见过的美味可口的水果。下面的介绍并不是对水果进行排名，这些水果你可能从来都没听过！08-29
美食过年期间，腊味是家家户户不可少的，但腊味多高盐高脂。专家表示，要弄清如何吃才无损健康。08-29
健康乳腺癌是一种侵害着广大女性朋友的一种病症，这种疾病会慢慢消磨着女性朋友们的健康，让大家在疾病的炼狱中承受磨折。08-30
健康自汗跟一般的出汗不同，它是在没有因为活动、穿衣过多或服用发散药物等因素的影响，就自然出汗的一种表现。08-30
健康在中医看来，食疗只能是辅助降压，平时生活中在服药的基础上，可以坚持食疗，注重良好的生活方式，这倒是对降压有帮助。08-30
健康需要注意的是，任何事物都是不能多吃的，吃过了可能就会给身体造成伤害。比如萝卜吃多了可能会加重肠胃的负担等等。08-30
健康如果近视人口持续增加，在航空航天、精密制造、军事等领域，符合视力要求的劳动力会面临巨大缺口，将直接威胁经济社会可持续发展和国家安全。08-29
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健康肝脏和胆囊是相邻的器官，之间的关系也是非常密切的，一旦肝脏出现了问题，那么胆囊也会受到影响，那肝脏和胆囊会有什么样的关系呢。08-29
健康锻炼肌肉的协调性跟增强腰背肌力量是两回事，倒走就算能加速局部血液循环，加速排除肌肉积聚的代谢产物，也不能起到锻炼腰背肌的作用。08-29
健康很多中老年人都会出现腹胀腹痛和恶心呕吐的轻微症状，虽然这是很多人的常见症状，但千万别忽视，很有可能是消化系统的癌症早期症状。08-28
健康患者一般可以通过服用消炎止痛药延缓疾病的恶化，此类疾病是骨科疾病当中发病率较高的一种，尤其是在老年人当中，患病率极高。08-28
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健康“自古逢秋悲寂寥”，秋季的肃杀、悲凉之气总让一代代文人墨客在这个季节，抒发着更多的悲欢离合，悲秋也由此而来。08-28
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教育崔永华介绍，在心理学上，开学综合征其实就是对开学表现出的一系列“焦虑”症状。如果孩子出现开学综合征，家长应该保持平心静气。08-30
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教育学习腹语没有很高的门槛，也不需要任何的基础，但最难的就是坚持，如果对腹语没有真正的兴趣，是很难坚持下来的。08-29
教育唐光政表示：“除了性格原因，很多妈妈的焦虑，是在和别人家的孩子对比时产生的，而且往往是拿自家短处比他人的长处。”08-29
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数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
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数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
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房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
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汽车丰田新一代兰德酷路泽将有重大改变，可能替换标志性的V8发动机。3.5升V6双涡轮增压发动机有望成为兰德酷路泽的首选，也是最基本的动力配置。08-24
汽车全新G 500搭配19-20英寸铝合金轮毂再加上车身尺寸的进一步升级，其中轴距、车身宽度分别增加40毫米和64毫米，后排腿部空间增加150毫米。08-23