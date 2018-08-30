榆林市向“四风”问题亮剑 纪委监委将明察暗访两个月

公众可通过榆林市纪委监委微信公众号进行举报。

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 俞纪宣）近日，榆林市纪委监委展开了为期两个月的明察暗访，切实纠治“四风”问题，旨在进一步严明纪律，树立规矩意识、纪律意识和法治意识，持续不断纠治“四风”。

据了解，榆林市纪委监委本次明察暗访从8月下旬持续到10月30日，将对榆林各县市区，市直部门及其下属单位，市属企事业单位进行检查，同时还将抽查市政府和市属国有企业驻北京、珠海、上海、西安办事机构。

榆林市纪委监委将重点检查形式主义和官僚主义、享乐主义和奢靡之风、政策贯彻落实情况和舆情监测督办情况。文山会海、服务群众意识和本领不强、公车私用、办公用房超标等都将是重点检查内容。

公众可通过关注榆林市纪委监委微信公众号（微信号：ylsjwjw），进入“四风举报”栏目进行投诉举报。

编辑： 张娟