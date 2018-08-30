宝鸡纪委通报四起生态环保和营商环境领域典型案例

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）为切实加大生态环保和营商环境领域违纪违规问题的惩处力度，推动生态环境保护和优化营商环境向基层延伸、向纵深发展，夯实各级党委、纪委的主体责任和监督责任，释放失责必问、问责必严的信号，强化警示震慑，8月30日，宝鸡市纪委监委通报了近期查处的4起生态环保和营商环境领域典型案例。

扶风县绛帐镇西街村原西街造纸厂违规挖砂问题。扶风县绛帐镇政府履职尽责不到位，未及时发现原西街造纸厂内存在非法砂厂并违规生产问题，且整改督促不力，造成群众二次举报，影响恶劣。西街村委会主任贾永生受到党内警告处分，绛帐镇副镇长李艳阳、武装部长沈国强、国土所所长何世德分别受到行政警告处分，绛帐镇镇长刘彦召受到诫勉谈话处理，绛帐镇党委书记郭海东、扶风县国土局土地执法监察大队副大队长王广谋、副局长卫晓斌受到约谈处理。

眉县水泥厂、眉县社会水泥厂未及时恢复植被问题。眉县水泥厂和眉县社会水泥厂开采矿石导致植被破坏未及时恢复，被央视2套《经济半小时》栏目曝光，造成不良影响。因监管不力、失职渎职，眉县水泥厂生产自救组组长王保仓受到党内严重警告处分，眉县社会水泥厂党支部书记李周军受到党内警告处分。

陇县东风镇席家堡村违规出租土地采砂问题。陇县东凤镇席家堡村委会违反相关规定，超越职权，擅自签订租赁合同并收取租赁费，将本村九组河道及河边水毁地租赁给他人兴办砂石厂，且在砂石厂未取得采砂许可证的情况下允许其在河道内采砂。席家堡村党支部书记付勤明受到党内严重警告处分，村委会主任殷永岐、九组组长刘得财分别受到党内警告处分，陇县水政监察大队副队长杨铁旦受到诫勉谈话处理。

陈仓区千渭街道光芒村未按程序招标问题。千渭街道光芒村在汽配城建设项目中，未按照规定向区建设局履行项目报建手续，也未申请进行招投标。时任光芒村党总支部书记惠云江受到党内严重警告处分，党总支部副书记惠山峰受到党内警告处分。

通报指出，对上述问题的查处，释放了对损害生态环境、破坏营商环境的党员干部真追责、敢追责、严追责的强烈信号。各级各部门要深刻汲取教训，引以为戒，确保中央和省委、市委各项决策部署落到实处，见到实效。各级党委、政府要切实提高政治站位，强化政治担当，牢固树立生态环境保护的政治意识，自觉扛起生态文明建设的政治责任，层层传导压力，做到守土有责、守土尽责；牢固树立“营商环境也是生产力”的理念，以“营商环境提升年”为引领，以“十大行动方案”为抓手，瞄准短板弱项，精准施策发力，持续优化提升营商环境。各级纪检监察机关要强化责任担当，主动履职尽责，紧盯党员干部和行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权等行为，对损害生态环境、营商环境的单位和党员干部坚决查处，严肃问责；对中、省督办的问题线索，全程记录、快查快结、逐一销号，以更加有力的问责，助力全市追赶超越，为实现宝鸡经济社会高质量发展奠定坚实基础。

编辑： 张娟