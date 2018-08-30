因酒驾问题被纪委公开通报 横山7名党员干部受处分

西部网榆林讯（记者 李明 通讯员 俞纪宣）近日，横山区纪委公开通报了7起党员干部酒驾问题，横山区波罗镇镇长助理张子夜等7名党员干部受到党内警告处分。

1、横山区波罗镇镇长助理张子夜饮酒驾驶问题。2017年12月25日23时，张子夜饮酒后驾驶小轿车沿横山区人民路行驶时被区交警大队查处，经检测张子夜血液中酒精浓度为74mg／100ml，横山区公安局交警大队给予张子夜暂扣机动车驾驶证6个月、罚款1000元，驾驶证记十二分的行政处罚。2018年6月，张子夜受到党内警告处分。

2、横山区殿市镇石碧则村村委会主任白录明饮酒驾驶问题。2018年3月25日22时，白录明饮酒后驾驶小轿车沿横山区建国路行驶时被区交警大队响水中队查处，经检测白录明血液中酒精浓度为78mg／100ml，横山区公安局交警大队给予白录明暂扣机动车驾驶证6个月、罚款1000元，驾驶证记十二分的行政处罚。2018年6月，白录明受到党内警告处分。

3、横山区委办退休干部康宏忠饮酒驾驶问题。2018年3月19日23时，康宏忠饮酒后驾驶小轿车行驶至横山区大街与公园路口时被区交警大队查处，经检测康宏忠血液中酒精浓度为33mg／100ml，横山区公安局交警大队给予康宏忠暂扣机动车驾驶证6个月、罚款1000元的行政处罚。2018年5月，康宏忠受到党内警告处分。

4、横山区煤炭票据结算中心职工陈鹏饮酒驾驶问题。2018年1月16日20时，陈鹏饮酒后驾驶小轿车行驶至横山区二街与古城路口时被区交警大队查处，经检测陈鹏血液中酒精浓度为69mg／100ml，横山区公安局交警大队给予陈鹏暂扣机动车驾驶证6个月、罚款1000元，驾驶证记十二分的行政处罚。2018年6月，陈鹏受到党内警告处分。

5、横山区响水镇杨兴庄村村支部书记胡志远饮酒驾驶问题。2017年11月20日20时，胡志远饮酒后驾驶小轿车沿204省道行驶时被区交警大队查处，经检测胡志远血液中酒精浓度为77mg／100ml，且驾驶车辆未购买机动车第三者责任强制保险，横山区公安局交警大队给予胡志远暂扣机动车辆驾驶证6个月、罚款1200元的行政处罚。2018年6月，胡志远受到党内警告处分。

6、横山区食品药品稽查队干部余文真饮酒驾驶问题。2016年6月1日21时，余文真饮酒后驾驶小轿车沿横山区二街行驶被区交警大队查处，经检测余文真血液中酒精浓度为49mg／100ml，横山区公安局交警大队给予余文真暂扣机动车辆驾驶证6个月、罚款1000元，驾驶证记十二分的行政处罚。2018年3月15日00时，余文真再次饮酒后驾驶小轿车行驶至西沙转盘时被区交警大队查处，经检测余文真血液中酒精浓度为50mg／100ml，横山区公安局交警大队给予余文真行政拘留五日的行政处罚。2018年8月，余文真受到党内警告处分。

7、横山区第二中学教职工薛昀饮酒驾驶问题。2018年3月13日21时，薛昀饮酒后驾驶小轿车行驶至横山区迎宾路被区交警大队查处，经检测薛昀血液中酒精浓度为64mg／100ml，横山区公安局交警大队给予薛昀暂扣机动车辆驾驶证6个月、罚款1000元，驾驶证记十二分的行政处罚。2018年8月，薛昀受到党内警告处分。

榆林市纪委监委表示，酒驾醉驾具有高度危险性，危害公共安全，党员干部酒驾醉驾影响恶劣，性质严重，在受到法律惩处的同时也要受到严肃纪律处分。“广大党员干部和公职人员要切实从这些案例中汲取教训，深刻认识酒驾醉驾的严重危害性，本着对自己、对家庭、对社会、对组织高度负责的态度，带头遵纪守法，安全文明驾驶，坚决做到‘开车不喝酒，喝酒不开车’。”

编辑： 张娟