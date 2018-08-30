陕西多部门联动 小微企业贷款办理时间每年压缩8%以上

陕西省金融办等6部门负责人出席新闻发布会，介绍陕西省降低企业获得信贷难度和成本行动有关情况并回答记者提问。

西部网讯（记者 刘望）企业经营，融资是一道难题，为了优化提升营商环境，2018年初，陕西省多部门共同制定了《陕西省降低企业获得信贷难度和成本行动方案》，引起市场关注。记者今天（8月30日）从陕西省政府新闻办召开的新闻发布会上获悉，陕西省多部门已经制定明确目标，减小小微企业信贷融资的困难。

小微企业贷款办理时间每年压缩8%以上

5月份，陕西确定了降低企业获得信贷难度和成本的《三年行动计划（2018—2020年）》和《2018年工作要点》，文件指出，进一步优化信贷流程，合理压缩获得信贷时间，降低信贷综合成本，提高信贷服务便利度和企业申贷获得率。

在信贷总量方面，实现单户授信总额1000万元及以下小微企业贷款同比增速高于各项贷款同比增速，有贷款余额的户数高于上年同期水平。在办理难度方面，简化优化贷款办理环节，贷款办理时间每年压缩8%以上。

在贷款成本方面，积极推动涉及小微企业贷款的中介服务和行政性收费稳步下降，力争贷款综合成本逐年压缩；政府性融资担保费率原则上不超过1.5%。在贷款质量方面，力争总体不良贷款率逐年下降。

今年都要干些啥？打通企业和机构信息不对称

2018年，严格执行银行业金融机构“七不准”“四公开”“两禁两限”工作要求，政府性融资担保费率原则上不超过1.5%。2018年，积极推进商业银行开发各类信用贷款产品，在军民融合等重点领域开展知识产权质押贷款、订单融资等。

完善融资担保体系，实现政府性融资担保机构业务县域全覆盖。2018年，探索改造小微企业信贷流程和信用评价模型，合理设定授信条件，优化小微企业贷款审批、发放流程。2018年至2020年，不断引导小微信贷业务审批权逐步下放。

由各市（区）主导，2018年内建设完成金融服务信用信息共享平台和小微企业信贷产品信息查询平台，打通小微企业和金融机构、担保机构信息不对称问题。

编辑： 刘望