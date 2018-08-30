1-7月陕西省级重点项目完成64.26% 铜川咸阳商洛慢于去年

8月30日（星期四）上午，陕西省政府新闻办举行新闻发布会，介绍《陕西省重点项目建设情况》。

陕西省发改委副主任王振海通报《陕西省重点项目建设情况》并回答记者提问。

西部网讯（记者 刘望）记者从陕西省政府新闻办今天(8月30日)召开的新闻发布会上获悉，今年以来，陕西省发改委通过集中开工、协调服务、考核激励等多种手段推进省级重点项目建设，1-7月，省级重点项目完成投资3250.74亿元，占年度计划的64.26%。

2018年陕西重点建设项目个数600个，总投资41075亿元，年度投资5063亿元，其中，续建项目207个，总投资13976亿元，年度投资2727亿元；新开工项目96个，总投资6923亿元，年度投资875亿元；前期项目133个，总投资11683亿元；纳入省级管理的市级重点项目164个（其中续建项目109个，新开工项目55个），总投资8493亿元，年度投资1461亿元。

现代服务业发展工程亮眼

分行业看，完成年度计划较快的依次是现代服务业发展工程（98.64%），传统产业改造升级工程（82.13%）和文化产业与民生改善工程（81.04%）；完成投资最多的行业依次是基础设施保障能力建设工程（571.98亿元），文化产业与民生改善工程（355亿元）和能源化工产业发展工程（327.02亿元）。

从趋势看，完成进度同比增长较快的行业依次是现代服务业发展工程（26.64个百分点）、文化产业与民生改善工程（17.89个百分点）和能源化工产业发展工程（11.23个百分点）。装备制造类项目完成投资91.36亿元，占年度计划的73.40%，同比增加了9.59个百分点，进展较好。工业项目完成投资793.92亿元，占年度计划的62.55%，同比增加2.13个百分点。

投资完成量西安领先

分区域看，陕南地区省级重点项目完成进度最快，占计划的73.34%，陕北地区完成投资最慢，占计划的60.21%，关中地区完成年度计划的67.09%。

从完成投资额来看，西安市辖区内省级重点项目完成投资714.81亿元，占年度计划的71.41%，投资完成量最大，其他完成投资较多的依次是榆林市（269.17亿元）、宝鸡市（262.44亿元）、汉中市（256.59亿元）。

从完成投资进度来看，汉中市省级重点项目完成投资占年度计划的88.09%，投资进度最快。其他完成投资进度较快的依次是杨凌示范区（83.06%）、西咸新区（74.88%）和西安市（71.41%）。完成进度比去年同期慢的依次是铜川市（25.80个百分点）、咸阳市（22.08个百分点）和商洛市（12.11个百分点）。

编辑： 刘望