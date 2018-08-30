陕西开展职业健康集中执法行动 打击职业健康领域严重违法行为

西部网讯（记者 李卓然）近日，陕西省安监局印发了《陕西省开展职业健康集中执法行动实施方案》（以下简称《方案》），规定从即日起，陕西省将大力开展职业健康集中执法工作，依法依规查处企业职业健康严重违法行为，切实保护劳动者健康权益，维护《职业病防治法》的严肃性和权威性。

本次活动以倒逼企业落实职业病危害防治主体责任为核心，聚焦执法重点，以非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸行业领域企业为重点，尤其要对近几年已经开展专项治理的汽车制造和铅蓄电池生产、水泥、陶瓷、耐火材料、石棉等行业领域企业的关键环节和严重违法行为，开展集中重点执法。比如：对作业场所职业病危害因素浓度（强度）严重超标但未采取有效工程和个体防护措施；作业现场职业病危害因素浓度（强度）严重超标但未进行职业病危害项目申报的；未对工作场所职业病危害因素进行定期检测的；未按规定组织劳动者进行职业健康检查的，要进一步加大执法力度。

《方案》中指出，本次集中执法行动涉及行业领域和职能部门较多， 各级各部门在集中执法行动中，对于发现的违法行为，要严格按照法律法规规定和行政处罚自由裁量标准实施处罚，该罚款的必须依法足额处罚，该停产停业整顿的必须停产停业整顿，该关闭的依法予以关闭；同时，严格按照法定程序依法执法，做到事实清楚、证据确凿、依据正确、处罚适当、程序合法，积极督促企业自觉依法生产经营。对于存在只检查不执法、只执法不处罚以及不作为、乱作为等问题的执法人员，实行责任倒查，严格依法依纪追究责任。

据了解，本次职业健康集中执法行动的时间安排与全省安全生产集中执法行动的安排一致：8月份为安排部署阶段，9月份至11月份为集中执法阶段，12月份为总结提升阶段。

编辑： 高政超