热线回声|澄城县特岗教师被拖欠工资已发放

8月20日-8月26日，西部网民生热线栏目79条网友留言得到回复，诸多问题得到解决。

西部网讯 长安区郭杜北街倾倒大树被清理、8路公交车恶意别车驾驶员被罚款800元、澄城县特岗教师拖欠工资已发放……2018年8月20日-8月26日，西部网民生热线栏目收到陕西相关党政部门的79条回复，诸多问题得到解决。

长安区郭杜北街大树横在人行道上

倾倒大树已被清理

8月22日，网友“旺仔”反映：长安区郭杜北街延长加油站北侧的人行道上，有一棵大树横在人行道上半月有余，这棵倒下的大树把人行道堵的严严实实，路人都是绕道机动车主干道通行，一直未见相关部门处理，希望相关部门关注，尽早还路于民。

接到网友反映后，西部网民生热线栏目记者前往现场核实。在加油站北侧记者看到，一棵大树横倒在人行道上，树枝树干已经将人行道完全拦截。在采访过程中，长安区城管局绿化科的施工队赶到现场开始对倾倒的大树进行处理。施工人员解释，看到网友留言反映情况后，为了不影响附近居民的出行，对大树进行了处理。截止22日晚上7点，倾倒的大树已被清理完毕，人行道也恢复了畅通。

网友反馈：之前这棵大树倒了很久都没被处理，在西部网发布后第二天就有人去清运大树了。感谢西部网这个平台，让问题能够得到解决，目前人行道已经可以正常通行了。

西安8路公交车恶意别车

驾驶员被罚款800元

8月6日，网友“123456”反映：8月5日晚上20:30分左右在西安市大差市路口，一辆车牌号为陕AH5333的8路公交车多次别一辆43路公交车，强行变道撞向43路公交车，置两车乘客安全于不顾，请公司对该司机的行为进行处罚。

接到网友反映后，西部网民生热线栏目将情况反映给了西安市公交总公司。8月21日，西安市公交总公司回复：针对驾驶员的危险性驾驶行为，公司做出如下处理：要求驾驶员停工上学习班，经济处罚800元，取消当月安全服务奖励、星级奖励；要求驾驶员本人写出深刻检查张贴站点，并在职工会上做出检查；提交人力资源科给予该驾驶员行政警告处分，期限6个月。

网友反馈：公交公司对驾驶员的处理结果非常满意，感谢西安市公交总公司的调查处理，维护乘客的安全利益。

澄城县特岗教师工资拖欠不发

工资已全部发放

8月6日，网友“孤单可怜的教师”反映称，我们是澄城县特岗教师，工资不按时发放，现在已经八月份了，七月份工资还没发。特岗教师的工资是国家专项资金每月2883元，现在国家的专项资金也不发，且合同上的五险一金、养老保险、医疗保险我们都没有。希望有关部门能够重视并解决问题。

接到网友求助后，西部网民生热线栏目将情况反映给了澄城县教育科技局。8月23日，澄城县教育科技局回复：特岗教师工资属专项资金，因我局实体账户已全部撤销，故县财政局通过为我局开设的代管资金账户拨付。由于代管资金账户中各种类型和用途的资金较多，7月份财务上出现账面余额和银行余额不符的情况，所以暂停了代管资金账户的收支，进行多个部门账务核对和问题查找及处理，客观上推迟了特岗教师工资的发放。目前，全县特岗教师7、8月份工资已于8月21日全部发放到位。

网友反馈：目前拖欠的两个月工资均已发放，在此感谢谢西部网民生热线关注，对处理结果表示满意，希望以后的工资能按时发放。

编辑： 辛超