【8月29日】陕西省环保厅通报2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查工作进展

西部网讯 8月29日，2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查进入第二阶段，按照工作方案要求，37个督查组对陕西省关中地区的县（市、区）进行督查，发现涉气环境问题74个，其中国家督办52个（见附件），如下：

其中西安市共检查企业51家，发现问题22家。宝鸡市共检查企业45家，发现问题9家。咸阳市共检查企业30家，发现问题8家。渭南共检查企业56家，发现问题21家。铜川市共检查企业11家，发现问题6家。西咸新区共检查企业13家，发现问题8家。韩城市、杨凌示范区共检查企业10家，未发现问题。

检查发现的74个环境问题，其中“散乱污”企业综合整治13家，占比17.57%；工业企业污染防治39家，占比52.70%；工业类淘汰搬迁1家，占比1.35%；燃煤锅炉整治8家，占比10.81%；扬尘综合治理6家，占比8.11%；露天焚烧管控4家，占比5.41%；其它非工业污染类型3家，占比4.05%。

对上述问题，已通过督办问题清单交办相关市、县（区）人民政府依法调查处理。

编辑： 张娟