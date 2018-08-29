10部门，4亮点，3“最”…… 2018国家网络安全宣传周全剧透

原创：传播君 潘树琼 网络传播杂志

8月29日下午，中央网信办召开新闻发布会，详细介绍2018年国家网络安全宣传周筹备情况，并公布相关活动安排。今年宣传周有何亮点，且听传播君为您剧透。

在2018年国家网络安全宣传周新闻发布会上，中央网信办网络安全协调局巡视员兼副局长杨春艳，成都市委常委、宣传部长田蓉介绍筹备情况，并回答记者提问。发布会由中央网信办网络新闻信息传播局副局长张勇主持。

活动简介

时间：9月17日—23日

地点：全国范围统一举行，其中开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等重要活动在四川省成都市举行

主题：网络安全为人民，网络安全靠人民

举办方：中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联十个部门联合举办

发布会现场

主要内容

今年的活动总体框架是“1 6 6”，即1场开幕式、6项重大活动、6个专项主题日活动。同时，今年的网络安全宣传周活动有“三最”，开幕式规模最大、博览会展区面积最广、高峰论坛体量最大，通过成果展示、高端论坛、极客赛事、互动体验等多种活动形式，全力打造一场特色鲜明、要素可及、资源共享、协作协同的网络安全盛会。

开幕式：

9月17日上午9时，宣传周开幕式将在四川省成都市世纪城国际会议中心举行。来自中央宣传部、中央网信办等各联合举办部门，以及四川省委省政府、成都市委市政府的负责同志，网络安全领域知名院士专家、企业高管、获奖代表等600余人将出席开幕式。

网络安全博览会：

9月17日至21日，2018年网络安全博览会将在成都市世纪城新国际会展中心1、2号馆举行。与往年相比，今年的博览会融合了网络安全人才培养、技术创新、产业发展等多项内容。此外，博览会设置了成都专题展区，展示成都市网络安全和信息化建设成果。

网络安全技术高峰论坛：

9月17日下午至18日，网络安全技术高峰论坛将在成都市世纪城国际会议中心举行，包括1场主论坛和9场分论坛，主论坛规模约800人，各分论坛规模约300-400人。

主题日：

9月18日至23日，教育部、工业和信息化部、公安部、人民银行、共青团中央、全国总工会将分别组织开展校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日和个人信息保护日等6个主题日活动。

表彰先进典型：

经过中央有关部门和院士推荐、专家评审、公示等环节，评选出网络安全优秀人才10名，网络安全优秀教师10名。获奖名单将在宣传周开幕式上宣布。

其他活动：

网络安全技能竞赛、网络安全进基层、网络安全微课征集等其他活动安排。

记者提问

四大创新亮点

顶级企业和国内外专家汇聚蓉城，展示全球网络安全的尖端成果。本次活动将邀请国内外顶尖的网络安全研究机构和组织、行业权威专家以及知名网络企业代表齐聚蓉城，参加人数预计创历届新高。本次网络安全博览会的举办规模为历届之最。

“巅峰极客”赛事永久落户，打造吸纳顶级网络安全人才集聚地。首次打造网络安全大赛活动——“巅峰极客”网络安全技能挑战赛，推出国内首个城市网络安全仿真靶场，为顶级人才提供自由交流平台。大赛作为独立IP，将永久落户成都。

地方特色活动丰富，凸显网络安全重镇地位。2018年网络安全博览会特别设置成都主题展区，展区共计2000平米，分成都形象展区、成都网络安全展区、互动区三大部分，充分展示成都作为国家中心城市和全国网络安全重镇，带头落实和坚定服务国家战略的担当和成果。

更加突出开放互动，激发维护网络安全的群众力量。坚持以人民为中心的理念，让人民成为网络安全的参与者、建设者和受益者。博览会为观众配置智能语音导览，开展“网络安全知识闯关”活动，在春熙路组织趣玩空间公众体验活动等。

参展企业

国内外知名企业：阿里巴巴、腾讯、百度、奇虎360、浪潮、思科、中国电科集团、国家电网、航天科技集团公司等

研究机构：第五研究院、国家工业信息安全发展研究中心等

网络安全公司：卡巴斯基、启明星辰、安恒等

电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信等

金融机构：中国银联、中国建设银行、中国邮政储蓄银行等

国家网络安全宣传周已经连续举办4届，通过论坛、讲座、宣传片、互动等丰富多样的形式，“网络安全”观念越来越被广大网民所接受和认可，网民的防护技能也在逐步提升。“网络安全为人民，网络安全靠人民”，这场全民参与的网络安全盛会，已经让网络安全意识成为了一种文化。

编辑： 张娟