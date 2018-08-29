人民日报评论员：建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态

——论学习贯彻习近平总书记在全国宣传思想工作会议重要讲话精神人民日报评论员

意识形态工作是党的一项极端重要的工作，是为国家立心、为民族立魂的工作。做好意识形态工作，事关党的前途命运，事关国家长治久安，事关民族凝聚力和向心力。

“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，是全党特别是宣传思想战线必须担负起的一个战略任务”。在全国宣传思想工作会议上，习近平总书记把意识形态工作，作为新时代坚持和发展中国特色社会主义的一个重大命题，放在了宣传思想工作的重要位置，深刻论述了这项工作的重大意义、重点任务和方法路径，为我们在新形势下牢牢掌握意识形态工作领导权，明确了方向目标，提供了根本遵循。

意识形态作为一定社会的观念上层建筑，以观念形态存在，却并不虚。马克思说，“如果从观念上来考察，那么一定的意识形态的解体足以使整个时代覆灭。”任何时候任何情况下，我们都不能忽视思想的力量、忽视意识形态的作用。党的十八大以来，宣传思想领域最具标志性的成果，就是从根本上扭转了意识形态领域一度出现的被动局面，使我国意识形态领域形势发生了全局性、根本性的转变。当前，我国意识形态领域总体保持向上向好态势，但也要看到，思想文化相互激荡、价值观念多元多样，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态任务依然艰巨。

建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，必须持续加强理论武装工作。理论创新决定了意识形态的活力，理论武装决定了意识形态工作的能力。党和国家指导思想在我国社会主义意识形态中占据统摄地位。加强理论武装，就要做好做强马克思主义宣传教育工作，特别是要在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，更好统一全党全国各族人民思想和行动；就要把坚定“四个自信”作为建设社会主义意识形态的关键，讲清楚辉煌成就背后的理论逻辑、制度原因，增强广大干部群众信心和底气；就要坚持马克思主义在我国哲学社会科学领域的指导地位，把研究回答新时代重大理论和现实问题作为主攻方向，建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学。

建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，必须巩固壮大主流思想舆论。社会主义意识形态的凝聚力和引领力，既取决于富有说服力、感召力的内容，也取决于广泛有效的传播。面对传播格局的深刻变革，做好宣传思想工作，比以往任何时候都更加需要创新。壮大主流思想舆论，就要把握正确舆论导向，提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，做大做强正面宣传，形成强大主流舆论场；就要加强传播手段和话语方式创新，着力推动媒体深度融合，让党的创新理论“飞入寻常百姓家”；就要扎实抓好县级融媒体中心建设，更好引导群众、服务群众；就要旗帜鲜明坚持真理，立场坚定批驳谬误，坚持立破并举、敢于亮剑，让意识形态工作激浊扬清、正本清源。

从革命年代靠“枪杆子”和“笔杆子”闹革命，到改革开放以来物质文明和精神文明“两手抓、两手都要硬”，再到新时代“不仅要在物质上强大起来，而且要在精神上强大起来”，我们党始终高度重视和善于做好意识形态工作。各级党委落实主体责任，全党上下一起动手参与，不断增强社会主义意识形态的凝聚力和引领力，我们就一定能巩固党的群众基础、筑牢党的执政基础，汇聚起实现民族复兴的强大正能量。

编辑： 刘振华