问题导向　大督查暗访直击百姓身边“痛点”

新华社记者 闫起磊、张建、刘怀丕

政务大厅办事“指南”变“指难”，检车站门口黄牛“高调”保过，棚改回迁经历“八年抗战”……

群众“痛点”即是督查重点，分赴各省份实地督查的国务院督查组，坚持问题导向，通过暗访先行、督查跟进，直击部分地区和一些领域存在的典型问题。对现场查实的，督查组要求有关部门立行立改。对抱有“侥幸”心理的，督查组明确表示，将持续跟踪，一督到底。

蹲点办事大厅 发现问题即督办

8月27日，第三督查组成员打车来到保定市莲池区市场监督管理局办事大厅，以亲自体验办事和陪同群众办事的方式进行暗访。

督查人员现场陪同一名企业员工办证时了解到，这名员工上周来过一次，窗口工作人员告知他，材料中有几处需要修改。进行修改后，今天一大早他来办证，但工作人员又说材料中还存在其他问题，需要再次修改后再提交。

暗访结束后，督查人员亮明身份，就发现的问题向莲池区市场监督管理局负责人进行反馈，并要求全面落实一次性告知要求，让群众少跑腿。该局负责人表示，一定按照督查组要求抓紧整改。当天该局制定了新的《一次性告知书》，并于次日启用。

第十九督查组在广州市天河区政务服务中心暗访时，遇到一位情绪激动的老人，遂上前询问。原来，这位61岁的刘先生户口本丢失，前来补办。但因为没有提前网上预约，公安服务窗口不予受理，导致他情绪激动。当督查组人员上前询问时，一名工作人员出来表示可以现场办理，5分钟后刘先生拿到了补办的户口本。

刘先生说，到现场办理是群众应有的权利，只受理网上预约不合理，而且自己年纪大，不会上网。

在广州市越秀区政务服务中心，督查组暗访还发现，大厅摆放的《食品生产许可证补发办事指南》部分条款模糊，容易误导办事人，存在“指南”变“指难”的问题。针对这些问题，督查组立即向相关部门通报，要求立即整改。两家政务服务中心表示，将抓紧时间整改完善，切实便利群众办事。

夜访夜查 核实线索督整改

对于实地督查中群众反映的问题和乱象，各路督查组成员不怕长途奔波，有的为掌握更多实情，还专门在深夜、凌晨展开实地暗访。

8月25日凌晨4点，第十六督查组成员与一名过境河南的司机见面。这名司机反映，他所挂靠的河南省华驰运输有限公司濮阳市分公司强制司机购买安装价格约800元的ＧＰＳ设备，如果自己去购买便宜很多，但公司不让安装。根据司机提供的票据与ＧＰＳ原件，督查组成员在购物网站上查询发现，同品牌、同型号的ＧＰＳ设备售价约300元，这个公司轻松赚取了一倍多的利润。

督查组来到濮阳市交安汽车检测有限公司暗访。在公司门外，有几个人一看到像来办证的人就打招呼，“推销”自己能办的证。其中一人还说，找她办证不用排队，不过要多花70元钱，20元她得，50元给具体办事人。

督查组向濮阳市反馈了暗访情况后，濮阳市连夜启动了整治专项行动。针对运输公司强制多收费成立了联合调查组进行调查。同时，开展打击检测场所、驾校等机构周边“黄牛”中介的集中整治专项行动。

在天津，督查成员驱车数十公里前往滨海新区大港某化工企业进行暗访。此前，有多名群众举报该企业长期偷排废气，虽环保部门多次处罚但力度不够，该企业依然肆无忌惮地偷排。督查人员在厂区四周走访发现，空气中始终弥漫着一股较为浓烈的异味。督查组要求当地加紧整改，加大对该企业污染物排放水平的监测频次，并适时升级监管手段，避免其陷入“屡禁不止”的恶性循环。

进村入户 问题整改一督到底

记者随访看到，督查组在实地督查过程中，与群众面对面，或单独走访，或小范围座谈，以充分掌握基层实情，为百姓解难事。

8月26日下午，福州地区大雨滂沱。第十三督查组３名成员顶风冒雨，驱车一个多小时来到永泰县梧桐镇圳南村，暗访群众反映的某畜牧公司偷排粪便污水问题。

“每隔几天就有污水排下来，整条溪水都是臭的”“经常是趁着晚上偷排，河里的鱼都死了”……村民们纷纷向督查组反映情况。

督查组明确要求闻讯赶来的当地镇政府和环保部门负责人，切实履行监管责任，采取有效措施保证达标排放。当地表示，将立即制定整改方案，福州市环保局也将在全市开展畜牧养殖企业环境大排查。

8月28日一大早，第七督查组组长马正其一行来到长春市绿园区一棚改项目，实地暗访核查群众反映的相关问题。有棚改户反映，自启动征拆工作至今已经8年，可仍有200多户居民没有实现回迁，群众反映强烈。

在业主带领下，督查组来到回迁房，实地入户了解群众反映的没有燃气、生活环境较差等问题，并现场收集总结群众的需求。

随后，督查组赴长春市政府主持召开专题会议。督查组要求，长春市要立行立改，成立专门领导小组，采取有效措施保质保量完成整改，并督促开发商兑现承诺，尽快确保没有回迁的百姓顺利回迁。

对一些群众担心督查组走后，地方可能会出现的整改进展缓慢等问题，要求长春市政府定期汇报工作情况，明确将对此次暗访中发现的棚改问题一督到底。

编辑： 张娟