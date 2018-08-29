2018年国家网络安全宣传周将于9月17日至23日举行

8月29日，中央网信办、成都市委市政府在北京举办2018年国家网络安全宣传周新闻发布会。中国网信网 李旭 摄

8月29日，2018年国家网络安全宣传周新闻发布会在京举办。中央网信办、成都市委市政府相关负责同志介绍了活动筹备情况，回答了记者提问。

今年的网络安全宣传周将于9月17日至23日在全国范围内统一举行，主题是“网络安全为人民，网络安全靠人民”，由中宣部、中央网信办、教育部、工信部、公安部、人民银行、广电总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等十部门共同举办。

届时，网络安全宣传周的开幕式、网络安全博览会、网络安全技术高峰论坛等重要活动将在四川省成都市举行。

据介绍，今年网络安全宣传周活动主要内容包括：

举办网络安全博览会。2018年网络安全博览会将于9月17日至21日在成都市世纪城新国际会展中心1、2号馆举行。与往年相比，今年的博览会融合了网络安全人才培养、技术创新、产业发展等多项内容。博览会设置了一流网络安全学院建设示范项目成果展区，对西安电子科技大学、东南大学等七所示范高校一年来的建设进展和阶段性成果进行集中展示；设置了优秀网络安全解决方案和网络安全创新产品展，展示网络安全领域新技术新理念新方案；设置了成都专题展区，展示成都市网络安全和信息化建设成果。此外，博览会还配置了智能语音导览，设有现场答题闯关、知识大讲堂等系列环节，让广大观众在参观博览会过程中更好地了解网络安全、参与网络安全。届时，将有近百家企业机构参展。

举办网络安全技术高峰论坛。论坛将邀请国内知名院士专家、大型互联网和网络安全企业的高管，及来自俄罗斯、英国、德国等国家的企业高管和专家，围绕关键信息基础设施保护、大数据安全、个人信息保护、网络安全标准、网络安全技术产业发展、网络安全人才培养等热点问题展开讨论。

举办主题日活动。9月18日至23日，教育部、工信部、公安部、人民银行、共青团中央、全国总工会将分别组织开展校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题日活动。

表彰网络安全先进典型。为加快网络安全人才培养，中央网信办、教育部指导中国互联网发展基金会网络安全专项基金组织开展了网络安全优秀人才、优秀教师等评选活动。经过相关部门和院士推荐、专家评审、公示等环节，评选出网络安全优秀人才10名，网络安全优秀教师10名。获奖名单将在宣传周开幕式上宣布。

据了解，各省（区、市）都已结合各地实际，制定了网络安全宣传周实施方案，各项筹备工作进展顺利。

编辑： 刘振华