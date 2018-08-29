地铁六号线钟楼至大差市站区间竖井施工 这些路段请绕行
时间：2018-08-29 20:38:57
来源：西部网-陕西新闻网
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地铁六号线钟楼至大差市站区间竖井施工 这些路段请绕行
今天（8月29日），记者从西安地铁官方微博了解到，为确保地铁六号线钟楼站～大差市站区间2#竖井顺利施工，施工单位将于2018年8月30日晚对东大街舜江广场北侧进行围挡施工，计划工期22个月。施工期间施工路段道路变窄，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或提前择路绕行。
西部网讯 今天（8月29日），记者从西安地铁官方微博了解到，为确保地铁六号线钟楼站～大差市站区间2#竖井顺利施工，施工单位将于2018年8月30日晚对东大街舜江广场北侧进行围挡施工，计划工期22个月。施工期间施工路段道路变窄，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或提前择路绕行。
据了解，施工将占用东大街北侧人行道、北侧公交车道及1.5米机动车道。围挡长57.6米，宽15.6米。施工期间由东向西机动车及非机动车从围挡南侧通行，行人从围挡北侧通行，保证东大街双向6车道（3.2米公交车道，2.8米机动车道）+2非机动车道（1.8米非机动车道+4米非机动车道），2个2米~7米人行道。
施工期间施工路段道路变窄，采取临时交通管控措施，施工路段及周边禁止占道停车，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或提前择路绕行。
因地铁施工给大家带来不便，敬请谅解。
编辑：
张娟
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文化学录取通知书是学校赠予学生的第一份礼物，是一张具有学校特色的名片。小小的录取通知书上，有文化、有艺术、有科技，更有温度。08-29
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文化秦腔幼苗委培班通过“实践派”与“学院派”的强强联手，为秦腔艺术培育新一代传承人。08-23
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文化中国传统爱情神话牛郎织女的传说就来自咱们陕西长安的斗门镇，也就是现在的西咸新区沣东新城斗门街道。08-17
文化庄长兴表示，要把握关键环节、学习先进经验、遵循市场规律，推动文化产业高质量发展。08-17
文化延安市因地制宜挖掘地域文化资源和自然资源，通过发展文化旅游和农业特色产业，助推全市乡村振兴。08-14
文化由陕西省文化厅主办、陕西演艺集团有限公司承办的“2018陕西省丝路童话展演月”8月11日晚圆满落下帷幕。08-13
文化陕历博援助洋县智果寺文管所元代壁画修复工程启动，专家团队将利用专业的修复技术，对珍藏了700多年的这些壁画进行保护性修复。08-13
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文化让市民游客充分享受到了"古城文化盛宴",也让古老的文明在现代时尚的触动下焕发出新颜,成为榆林市全面推动文旅融合发展的又一创意。08-07
三农落实对农村不足100人的小规模学校按100人拨付公用经费和对寄宿制学校按寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助政策。08-28
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三农业内专家分析认为，今年七八月份全国性高温天气及强台风、强降雨频发是造成蔬菜价格高企的主要原因。08-28
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三农截至目前，吴起县累计完成退耕还林面积达243.19万亩，成为全国退耕面积最大的县。08-28
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旅游曲江旅游重磅推出了“西安最中国·曲江醉嗨皮”系列活动大联动，城墙、大明宫、大唐芙蓉园等七大景区以全新面貌重新启程。08-29
旅游走在蓝田县灞源镇粮房村的村道上，习习凉风扑面而来，秀丽自然风光映衬着蜿蜒的“女儿墙”、一幅幅的宣传墙画、干净的村民庭院。08-29
旅游为加快西安城市建设，突出公园城市的生态性、艺术性、独特性，以世界眼光、国际视野，体现海绵城市理念，打造一座布局合理、环境优美、功能齐全的地标性美丽园林。08-29
旅游甘肃张掖市政府新闻办28日披露，当日18时，破坏张掖丹霞地貌的2名涉事人员到甘肃省张掖市临泽县公安局自首。08-29
旅游8月28日，随着巨大盾构机刀盘“破土而出”，缓缓抵达接收井，北京轨道交通新机场线最长盾构区段实现贯通。08-29
旅游北京市旅游行业信用监管平台昨天上线。北京晨报记者从市旅游委获悉，目前，平台已对接各项信用数据1.7亿余条。08-29
旅游距离国庆长假还有一个多月，许多游客已经提前预订十一出游行程。08-29
旅游8月28日，京沈高铁重点控制性工程望京隧道双向正式贯通，创造了国内大直径盾构穿越既有建构施工沉降仅0.68毫米的最新纪录。08-29
旅游近日，山东济南趵突泉地下水位一度攀升至28.79米，趵突泉再现“水涌若轮”景观。08-29
旅游中国驻希腊使馆提醒旅希侨胞和来希腊旅游的中国公民采取必要防范措施。在户外活动时可喷抹驱蚊用品，尽量穿着长衣长裤。08-28
旅游8月28日，中国—东盟中心与北京电视台联合推出的纪录片《嗨！东盟——一带一路之东盟行》即将上映。08-28
旅游人们很难相像，十多年前，这里还是一片寸草不生的废弃采石深坑。08-28
美食吃柚子能够有效的解决、去肠胃恶气，同时还能止咳化痰。除了直接服用的方法之外，也可以将柚子制作成为柚子茶服用。08-29
美食懒人熬点粥，再搭配些胡萝卜和甜玉米，营养又好看，而且简单方便。08-29
美食减肥食谱有哪些？春季不减肥，夏季徒伤悲!现在正值春季时节，给大家推荐四款减肥食谱。08-29
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美食世界之大，无奇不有，世界上有很多你从未见过的美味可口的水果。下面的介绍并不是对水果进行排名，这些水果你可能从来都没听过！08-29
美食过年期间，腊味是家家户户不可少的，但腊味多高盐高脂。专家表示，要弄清如何吃才无损健康。08-29
美食我们经常吃的红薯其实是个宝，除了肉以外，红薯叶和红薯藤也有保健功效呢。白皮白心的红薯，对皮肤特别好。08-28
美食促排卵汤：对于女性不孕不育患者来说，可以通过促排卵汤来治疗，主要材料包括：泽兰、当归、红花、赤芍、丹参。08-28
美食在煎锅中加入少许色拉油，用中高温将豆腐每面煎2~3分钟，至豆腐呈金黄色，加盐和胡椒调味 以卷薄饼的手法将米纸。08-28
美食雪梨1个银耳1朵，枸杞子10克，冰糖适量水适量制法：1.准备食材，把银耳放入温水浸泡，去掉黄色的根部。08-28
美食减掉腰部的“救生圈”草莓最厉害，这要归功于草莓中含有的一种叫“天冬氨酸”的神奇物质，它能自然平缓地除去腰部。08-28
美食俗话说得好“春困秋乏夏打盹”，一到秋天，很多人就会开始犯困，虽说秋乏不是什么大病，可整天浑身没劲也不是。08-28
健康如果近视人口持续增加，在航空航天、精密制造、军事等领域，符合视力要求的劳动力会面临巨大缺口，将直接威胁经济社会可持续发展和国家安全。08-29
健康双脚作为人体穴位最密集的部位之一，用温水泡脚的确能更好地刺激经络，调节人体的脏腑机能。泡脚不需要汗出淋漓才能起到作用，以微微汗出为宜。08-29
健康肝脏和胆囊是相邻的器官，之间的关系也是非常密切的，一旦肝脏出现了问题，那么胆囊也会受到影响，那肝脏和胆囊会有什么样的关系呢。08-29
健康锻炼肌肉的协调性跟增强腰背肌力量是两回事，倒走就算能加速局部血液循环，加速排除肌肉积聚的代谢产物，也不能起到锻炼腰背肌的作用。08-29
健康很多中老年人都会出现腹胀腹痛和恶心呕吐的轻微症状，虽然这是很多人的常见症状，但千万别忽视，很有可能是消化系统的癌症早期症状。08-28
健康患者一般可以通过服用消炎止痛药延缓疾病的恶化，此类疾病是骨科疾病当中发病率较高的一种，尤其是在老年人当中，患病率极高。08-28
健康早上起床之后，你第一件事是做什么呢？早上起床之后有一个“黄金十分钟”，利用这段时间做一下长寿五步操。08-28
健康“自古逢秋悲寂寥”，秋季的肃杀、悲凉之气总让一代代文人墨客在这个季节，抒发着更多的悲欢离合，悲秋也由此而来。08-28
健康皱纹主要就是指皮肤受到一些外界的影响形成了游离的自由基，这些自由基会破坏正常的细胞膜里面的浆蛋白和活性的物质。08-27
健康脂溢性脱发一般发生在中年男性身上，如果没有得到及时治疗的话，会让男性提前进入秃顶状态，从而给心理带来了一定的压力。08-27
健康虽然衰老是每个人必须的过程。但是过早的衰老是平时的不良生活习惯所导致的，只要纠正这些不良生活习惯，那么就达到延缓衰老的目的。08-27
健康生活当中，我们难免会碰到各种琐碎小难题。掌握一些窍门，略施小计，也许就可以让生活难题迎刃而解了。08-27
教育如何破解因病致贫、因病返贫之“痛”，让贫困群众看得起病、看得好病，是周至县政府和卫计部门不断思索的现实问题。08-29
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教育对于我们而言，这样的疲惫只有5天，但是对于工地上的工人而言，他们每天要顶着太阳工作，每天要起早贪黑。08-29
教育学习腹语没有很高的门槛，也不需要任何的基础，但最难的就是坚持，如果对腹语没有真正的兴趣，是很难坚持下来的。08-29
教育唐光政表示：“除了性格原因，很多妈妈的焦虑，是在和别人家的孩子对比时产生的，而且往往是拿自家短处比他人的长处。”08-29
教育三年级的10岁男孩小安（化名），这个暑假体重足足增长了16斤，原因就是来到杭州父母身边过假期，吃得太好，动得太少。08-29
教育8月28日，湖北省妇幼保健院儿保科专家检查发现，轩轩是得了严重的“分离焦虑症”。08-29
教育网友“糖果”在朋友圈发了一个信息，称自己的宝贝女儿今年即将进入一年级，眼看着开学在即，自己都开始紧张了，担心孩子不适应小学的生活。08-28
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数码近期，一档综艺节目——《中餐厅》引发了民众的广泛热议。节目中赵薇表示，“好多外国朋友都让她帮忙代购，他们觉得中国产品不仅质量好，而且价格便宜，经济实惠。”09-06
数码vivo首款全面屏新机距离我们似乎越来越近，确认将于9月7日在印度推出的vivo V7+。08-28
数码而这次三星卷土重来，想用Galaxy Note 8重新夺回本该属于自己的市场。08-28
数码事实上，智能手机死在AR之手的论调基本上是错误的。在AR崛起的过程中，智能手机将会起到非常重要的作用。08-25
数码苏宁易购一年一度的“万人空巷抢厨卫”正式启动，同时，“U购908•苏宁全民疯抢节”同步启动！08-24
数码HTC VIVE™更新定价策略，加速高品质VR大众普及化进程。08-24
数码8月23日晚间消息今天，中国电信正式发布了截至2017年6月30日的中期报告。08-24
数码此款Note 8再次延续三星的发布战略，同时在产品特征上进一步强化全视曲面屏的效果。08-24
数码据CNBC报道，三星计划于美国当地时间23日（北京时间24日）上午在纽约举行记者招待会，发布其新的旗舰智能手机Galaxy Note 8。08-23
数码三星为美版的S9搭载了高通骁龙845处理器，并在北美地区签订合同大批量采用。08-23
数码这次 iOS 11 beta 7虽然说继续以优化为主，不过它同样也带来了不少的改变。08-22
数码据美国媒体报道，谷歌当日公布Android O系统的名称为Android Oreo（奥利奥）。08-22
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。05-21
房产很多喜欢做料理的人都会很注重厨房的装修，现代年轻人喜欢在厨房设计一个吧台，这样不仅时尚美观，还给家居生活增添情调。05-21
房产在厨房设计中，有一个最基本概念是“三角形工作空间”。05-18
房产浴室装修好的话可以给我们的生活带来很多便利，但是如果浴室装修忽略了应该注意的地方，那就会给我们的生活增添很多原本能够避免的问题。05-17
房产装修房子是买房后一般都会进行的必要程序，但装修带来的麻烦也不少，最大的问题就是装修完如何去除甲醛，可以试试以下的方法。05-17
房产15日，商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布全国建材家居景气指数BHI。05-16
房产水电改造是家装非常重要的一个环节，对家装质量的影响非常大。05-14
房产现如今人们已经意识到户型设计的重要性，纷纷聘请设计师来对房子进行最优化的设计。那么装修户型设计要点有哪些呢?05-14
房产那么看楼盘的装修样板间时，使用以下这4招可以马上戳穿样板间的假面，快学起来吧。05-14
房产很多80后喜欢将厨房装成开放式，不仅因为其居住的房屋面积小，更多的是崇尚一种生活方式。05-12
汽车作为一汽-大众全新旗舰轿车，全新一代CC具有前卫动感设计、创新前瞻科技、卓越驾控性能、舒适内饰空间、五星安全保障等优势。08-29
汽车布加迪Divo于8月24日正式亮相圆石滩的The Quail展会，公布了全新的车身设计，有意回归传统，富有运动感，尾灯由44根光柱排列构成。08-29
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汽车首先公布了该车的官图。较之于现款车型，新款Avante外形设计更犀利，采用现代宽幅低重心的设计理念。08-27
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汽车丰田新一代兰德酷路泽将有重大改变，可能替换标志性的V8发动机。3.5升V6双涡轮增压发动机有望成为兰德酷路泽的首选，也是最基本的动力配置。08-24
汽车全新G 500搭配19-20英寸铝合金轮毂再加上车身尺寸的进一步升级，其中轴距、车身宽度分别增加40毫米和64毫米，后排腿部空间增加150毫米。08-23
汽车二代海马S5后续还将推出1.6TGDI 6AT车型，1.6TGDI发动机由海马汽车与德国FEV联合研发，峰值扭矩280N m，最大马力185Ps。08-23
汽车限量车型还将配备全套功能性詹姆斯 邦德式座驾的机关，每辆车售价为275万英镑(约合2412万元人民币)。08-22
汽车动力方面，捷途X70采用1.5T 8AT的动力总成，最大功率为108kW，峰值扭矩为210N·m，匹配5速手动和8速自动变速箱。08-21