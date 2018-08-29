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地铁六号线钟楼至大差市站区间竖井施工 这些路段请绕行

时间：2018-08-29 20:38:57  来源：西部网-陕西新闻网  作者：

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地铁六号线钟楼至大差市站区间竖井施工 这些路段请绕行

今天（8月29日），记者从西安地铁官方微博了解到，为确保地铁六号线钟楼站～大差市站区间2#竖井顺利施工，施工单位将于2018年8月30日晚对东大街舜江广场北侧进行围挡施工，计划工期22个月。施工期间施工路段道路变窄，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或提前择路绕行。

西部网讯 今天（8月29日），记者从西安地铁官方微博了解到，为确保地铁六号线钟楼站～大差市站区间2#竖井顺利施工，施工单位将于2018年8月30日晚对东大街舜江广场北侧进行围挡施工，计划工期22个月。施工期间施工路段道路变窄，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或提前择路绕行。

据了解，施工将占用东大街北侧人行道、北侧公交车道及1.5米机动车道。围挡长57.6米，宽15.6米。施工期间由东向西机动车及非机动车从围挡南侧通行，行人从围挡北侧通行，保证东大街双向6车道（3.2米公交车道，2.8米机动车道）+2非机动车道（1.8米非机动车道+4米非机动车道），2个2米~7米人行道。

施工期间施工路段道路变窄，采取临时交通管控措施，施工路段及周边禁止占道停车，请途经车辆、行人注意交通安全，按照交通标志、标线指示通行，或提前择路绕行。

因地铁施工给大家带来不便，敬请谅解。

编辑： 张娟

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