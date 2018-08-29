陕西省工会第十四次代表大会闭幕 郭大为当选省总工会主席

陕西省工会第十四次代表大会圆满完成各项议程，胜利闭幕。

省人大常委会副主任、省总工会主席郭大为主持会议并讲话。

西部网讯（记者 李卓然）8月29日上午，陕西省工会第十四次代表大会圆满完成各项议程，在雄壮的《国际歌》声中胜利闭幕。省人大常委会副主任、省总工会主席郭大为主持会议并讲话。

当天上午，陕西省总工会第十四届委员会第一次全体会议，选举产生了省总工会新一届领导班子。陕西省人大常委会副主任郭大为当选省总工会主席，张仲茜当选为常务副主席，张永乐、丁立虎、张剑、赵霞（女）当选为副主席；吴志毅、刘会民、郁伟、徐立平当选为兼职副主席。在陕西省总工会十四届一次经审会上，刘伟（女）当选为经费审查委员会主任。

闭幕大会上，郭大为宣布了新当选的省总工会十四届委员会主席、常务副主席、副主席、常委名单和省总工会十四届经审会主任、副主任、常委名单。

大会还审议通过了《关于陕西省总工会第十三届委员会工作报告的决议》《关于陕西省总工会第十三届委员会财务工作报告决议》《关于陕西省总工会第十三届委员会经审工作报告决议》。

郭大为在讲话中说，大会选举产生了陕西工会新一届领导班子，并选举我担任省总工会十四届委员会主席，这是组织的重托，是全体代表和全省职工的信任。我谨代表省总工会十四届委员会对全体代表表示衷心的感谢！

郭大为指出，陕西省工会第十四届委员会任期的五年，是以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大精神，推动全省高质量发展，落实追赶超越和“五个扎实”要求，打赢“三大攻坚战”、决胜全面小康的重要时期。省委对我们寄予厚望，职工群众对我们充满期待。面对新的形势和要求，责任重大、使命光荣。要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，牢牢把握工人运动时代主题，锐意创新，埋头苦干，实干争先，努力谱写陕西工会事业新篇章。

郭大为强调，要做政治坚定的引领者，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终保持工会工作正确的政治方向，在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，团结带领广大干部职工听党话、跟党走，让党的阶级基础和群众基础更加稳固；要做追赶超越的实干家，在全省发展大局中找准工会工作定位，精准发力，依靠工人阶级，团结工人阶级，调动工人阶级，发挥工人阶级主力军作用，建设宏大的知识型、技术型、创新型劳动者大军，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，让工人阶级在推动追赶超越中勇争先、大作为，在新时代加快陕西崛起中展现力量；要做服务职工的贴心人，坚持职工群众利益至上，尊重职工群众主体地位，维护职工群众权益。要健全服务机制，畅通服务渠道，完善服务举措，丰富职工群众的文化生活，心贴心、实打实，为职工群众办实事、解难题，营造良好的创业环境，让广大职工群众真切地感受到工会是“职工之家”，工会干部是值得信赖的“娘家人”，让广大职工群众真切地感受到劳动光荣、技能宝贵、创造伟大；要做锐意进取的创新群，围绕增“三性”、去“四化”，采取“深进去”自我评估、“沉下去”纵向督察、“走出去”横向学习相结合的方式，在建机制、补短板、强功能、增实效上下功夫，深化改革，激发活力，增强动力，让改革创新成为工会事业发展的最强音；要做从严律己的排头兵，当职工群众的好代表，不当“听会代表”“举手代表”“挂名代表”，常思代表之责、承诺之言，干代表之事，不能让工会组织成为“招牌工会”。从严治会，加强工会自身建设，提高“八个本领”，真正做到政治上靠得住、作风上过得硬、工作上有本事、职工群众信得过，让清风正气、干事创业的良好氛围在工会系统更加浓厚。

郭大为要求，大会闭幕后，各位代表将要回到各自的工作岗位。希望大家和各级工会组织及时向同级党委汇报、向政府通报大会精神，传达好、学习好、宣传好、贯彻好大会精神。要紧密结合本地区、本行业、本单位工会工作实际，积极作为，扎实工作，推动工会事业不断取得新的进步，以出色的成绩迎接中国工会十七大的召开。

省总工会十三届委员会主席白阿莹从工人是美丽的、工会的事业是美丽的、工会干部是美丽的三方面作了讲话。

张仲茜宣读了先进集体和先进个人的表彰决定。

省工会十四次大会代表599人出席了闭幕会。

编辑： 刘振华