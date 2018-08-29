城南客运站开通西安医专直通车 西鄠快客延长发车时间

西部网讯（记者 刘望）新学期将至，各大院校陆续开学，为减轻学生返校途中携带行李的不便，西安城南客运站继开通西安石油大学鄠邑校区、陕西国防工业职业技术学院校园直通车后，即日起加开西安城南客运站→西安医学高等专科学校校园直通车。

即日起，城南客运站始发直达西安医学高等专科学校的流水班次，13元/人，每天7:00——晚19:00循环发车，从长安路收费站直接进入高速，全程耗时40分钟，比原来的公交车节省了一半时间。

学生人数较多时车站将随时增加车辆，9月3日以后，直通车将根据学生数量每周末发班，学生可以通过微信购票、站内售票窗口购票或自助机购票，具体发车时间可以车站当日公告为准。

此外，8月29日起，西安城南客运站发往鄠邑区班车“西鄠快客”将延长发车时间，由原来末班19:20分延至每天20:20分。19:30-20:20分之间，乘客可微信扫码购票，从车站小件货运部进站乘车。

编辑： 刘望