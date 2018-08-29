建设丝路汽车名城 中国汽车零部件行业年会将在宝鸡召开

西部网宝鸡讯（记者 鲁鹏飞）"新时代 新格局 新策略--转型驱动，助力中国汽车产业高质量发展"，8月29日，记者从宝鸡市委宣传部了解到，2018中国汽车零部件行业年会暨高峰论坛将于9月18日至20日在宝鸡市举行，届时专家代表将齐聚宝鸡，共谋汽车产业发展，助力宝鸡建设"丝路汽车名城"。

本次年会暨高峰论坛由中国汽车工业协会(CAAM)、宝鸡市人民政府、陕西省工业和信息化厅主办，国家工业和信息化部、中国机械工业联合会作为指导单位将对会议的召开给与大力支持。

会议将全面总结中国汽车零部件行业年度发展情况，总结汽车行业零部件工作，研究探讨未来行业重点工作事项。同时大会也将推出2018年汽车零部件产业研究成果《2018中国汽车零部件蓝皮书》、发布中国汽车零部件供应商推介名单（第二批）、发布中国汽车工业协会零部件团体标准等一系列活动。届时，国内外知名零部件商代表、整车企业代表、国外行业组织将发表主旨演讲。在高端对话环节和专题讨论环节，将邀请行业专家进行专题对话，把脉行业发展方向，分享行业发展经验，探讨汽车零部件产业今后发展的对策。

宝鸡作为我国西部重要的装备制造业基地，工业基础雄厚，全市已形成汽车及零部件等五大支柱产业。近年来，宝鸡市大力实施工业强市行动计划，把汽车产业作为工业强市的主攻方向，实施"一城两区五基地"规划，以建设"丝路汽车名城"为总体目标，以宝鸡高新区、蔡家坡经开区为产业聚集区，建设整车制造基地、零部件制造基地、汽车及零部件检测基地、汽车生产性服务基地、汽车文化产业基地，争取2022年汽车产销100万台，产能力争达到150万台，本地汽车零部件配套率达到80%以上，汽车产业总产值争取达到5000亿元。

目前，宝鸡已聚集了陕汽、吉利等一批全国或世界500强整车企业，以及法士特、汉德车桥、吉利沃尔沃发动机等300多家汽车零部件生产企业，形成了以中轻型载货汽车、中高档SUV、新能源商用车、专用车为主导产品，发动机、变速器、车桥、驾驶室、车用蓄电池等关键汽车零部件并重发展的产业体系，涵盖研发、制造、销售、租赁、物流等领域的完整产业链。2017年宝鸡全市整车产量21万辆，汽车工业总产值450多亿元，产量产值均占陕西省三分之一以上。

编辑： 呼乐乐