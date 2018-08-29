陕西消费者对停车费物业费等投诉较多 省物价局：严格规范市场

8月28日上午，陕西省政府举行了2018年第17场省政府政策例行吹风会。

西部网讯（记者 张琪）8月28日上午, 陕西省政府举行了2018年第17场省政府政策例行吹风会，省物价局相关负责人对《陕西省经营性服务价格管理办法》（以下简称《办法》）进行解读，对推进价格领域“放、管、服”改革，规范经营性服务价格行为、避免出现天价事件，以及西安市即将实行差别化停车收费等群众关心的价格问题现场解答。

记者从发布会上了解到，通过12358价格监管平台数据统计情况来看，我省消费者对经营性服务收费的投诉主要集中在机动车停车服务收费、物业服务收费和旅游服务价格三个方面。例如：半小时内停车免费未严格执行，个别景区借门票向消费者捆绑销售，一些小区的装修押金不能及时退还给业主等。

据了解，针对这些投诉率较高的问题，省物价局发出了《关于机动车停车收费价格政策的提醒告诫函》，组织安排专项整治工作，受理了180多起价格举报和投诉；今年上半年，西安市物价局根据检查情况约谈了20家物业管理企业，通报其存在的问题，并签订了物业收费承诺书；省物价局先后派出了三个巡查组，先后对全省30个4A级以上景区进行了巡查，同时对存在有价格违法行为的12家景区进行了行政处罚，并要求立即整改，着力规范我省旅游市场价格行为。

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