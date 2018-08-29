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蓝田政务中心可办长安通 学生乘601和602路3毛钱

时间：2018-08-29 17:35:54  来源：西部网-陕西新闻网  作者：刘望

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蓝田政务中心可办长安通 学生乘601和602路3毛钱

今天（8月29日），蓝田县政务服务中心开通长安通普通卡、学生卡的售卡及充值服务，后续还将有更多的相关业务陆续开通。

定制版长安通卡片。

西部网讯（记者 刘望）西部网日前刊发了蓝田县601和602路公交车可以使用长安通的消息，许多网友询问，在蓝田县，哪里可以办理相关业务。

新闻回顾】蓝田市民的好福利！8月21日601和602路公交可用长安通

记者今天（8月29日）了解到，蓝田县政务服务中心即日起开通长安通普通卡、学生卡的售卡及充值服务，后续还将陆续开通更多的相关业务。

眼下正值开学季，在蓝田公交601、602路公交车使用长安通学生卡享受三折优惠，老年卡、爱心卡享受免费乘坐。这两条线路首末班发车时间夏季6:00—21:00，冬季6:30-20:30 。实行全程一元一票制，可使用长安通刷卡、扫码乘车。

此外，长安通业务还可在西安市内部分公共交通、便民商超、休闲旅游领域刷卡支付。

编辑： 刘望

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