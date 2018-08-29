健身房易主后老会员遇烦心事 想退卡发现还得倒贴钱

“老合同”条款和新健身房要求不同，陈女士也不知道自己要遵守哪一个。

西部网讯（记者 凌旎）时下，忙碌工作之余去健身房锻炼身体已经成为越来越多人的选择，陈女士也是其中之一。但由于老健身房经营不善易主后，烦心事接踵而来。“觉得没有老健身房好，想退卡吧，算下来还得给新健身房倒找钱，转卡还得单交500元转让费”，陈女士觉得此项设置很不合理。

民生热线：古德菲力曲江观邸店乱收费 退卡要赔30%违约金

8月16日，市民陈女士向西部网民生热线投诉，古德菲力健身房曲江观邸店向会员乱收费。据陈女士说，去年11月她在柏力健身房办了一张价值2300元的年卡，会员卡办了之后没多久该店转让给古德菲力。接手店面后古德菲力暂停经营并开始装修，重新开业后年卡降为1600元，且之前的私人教练都辞职了。“现在的教练没有之前的水平高，健身房整体服务水平也下降了，泳池永远都像煮饺子。”

陈女士对当前的服务并不满意，想退卡并换一家健身房。“一问吓一跳！已经用过的月份，按每个月400块扣费，再加上年卡30%的违约金，相当于我要退卡还得倒找钱给健身房。”

办了会员卡后，陈女士还在柏力购买了60节私教课，价值3180元。“私教课更过分，古德菲力一直拖着不让上课，原因是查不到相关信息。我就申请了转让课程，没想到就这一转手，就得多掏500元。”

8月27日，记者来到陈女士口中的古德菲力健身房曲江观邸店，工作人员小梁拿出了一份会员协议，陈女士所说不合理的收费都在协议上明确写着。因此，小梁认为，陈女士现在已经是古德菲力的会员，不能再拿柏力的会员准则说事儿。

小梁还告诉记者：“今年年初健身房的确停业装修，耽误了102天。这些时间都将计入会员卡，不会在这方面让会员吃亏。我们遇到更多的退卡情况是会员个人原因导致，按照我们的准则，因个人情况退卡、转课就算违约，要付那些钱的。”

那么，柏力经营不善转让给古德菲力后，新老健身房之间有没有约定会员交接的办法呢？陈女士告诉记者，接手健身房后古德菲力没有和柏力的老会员签订新的合同，所有要求均为口头表达。“我们也没见到古德菲力和柏力之间的交接告知书。”关于这个问题，小梁也没有正面回答，只是一再强调以现有的协议为准。

《消费者权益保护法》第九条规定，消费者享有自主选择商品或者服务的权利；第二十四条规定经营者不得以格式合同、通知、声明、店堂告示等方式作出对消费者不公平、不合理的规定，格式合同、通知、声明、店堂告示等含有前款所列内容的，其内容无效。

业内人士告诉记者，陈女士可以和健身房协商，若协商无效，陈女士可以到当地消费者协会投诉古德菲力健身房曲江观邸店，以保护自己的合法权益。

编辑： 刘振华