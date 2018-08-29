测绘信息惠民生 陕西启动国家版图意识宣传活动

陕西省“8.29”测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动启动。

西部网讯（记者 刘望）今天（8月29日）是第15个全国测绘法宣传日，是自然资源部组建后组织开展的首个测绘法宣传日。按照自然资源部统一部署，29日上午，省测绘地理信息局和宝鸡市人民政府联合设立主会场，启动陕西省“8·29”测绘法宣传日暨国家版图意识宣传周活动。

展板+实物 全方位普及测绘基础知识

今年全国测绘法宣传以“强化国家版图意识，共同守护美丽中国”为主题，通过50余块国家版图知识宣传展板分专题介绍了有关地图的法律法规、“问题地图”与地图审核、国家版图知识、测绘地理信息服务经济建设、生态保护和自然资源监管等内容。

陕西省测绘地理信息局还制作了国家版图知识宣传折页、印有中华人民共和国地图和测绘法律法规的桌面用图等宣传资料，现场向广大群众发放，向市民宣讲测绘相关法律法规知识、版图知识，并现场接受群众关于测绘的相关技术咨询，让广大市民进步了解身边的测绘知识。

在宣传现场，各个测绘单位还展示了测绘用无人机航摄系统、车载移动测量系统、高精度定位测绘仪器、宣传展板和视频，观看了无人航摄飞机、探地雷达、车载激光建模测量系统和应急通信系统等现场演示，吸引了市民的关注。

国家版图意识教育要从娃娃抓起。

11个区市发放宣传资料3万份 公益短信1万条

今天上午，陕西省测绘地理信息局和宝鸡市政府还签署了合作框架协议，陕西省测绘地理信息局将利用自身科研优势，支持加快“数字宝鸡地理空间框架”建设，并开展宝鸡市地下管线测绘，和宝鸡市建立应急测绘保障合作机制，强化测绘地理信息和技术对宝鸡市新型城镇化、精准扶贫、绿色发展工作的保障支持作用。

下午，陕西省测绘地理信息局组织开展了国家版图意识宣传教育座谈会，30余位会议代表分别结合自身的学习和工作，围绕测绘法律法规对国家版图和地图管理的规定进行了座谈交流。全省10个设区市和杨凌示范区测绘地理信息主管部门共组织200余家测绘资质单位还同时开展了相关宣传活动。据统计，今年陕西省测绘法宣传活动共发放各类宣传资料3万余份，发送公益短信1万余条。

测绘信息服务民生 防灾监测成果显著

近年来，测绘地理信息工作在服务政府决策、经济建设、国防建设、社会发展、生态保护和大众生活等方面发挥的重要作用，这些成果也吸引广大市民驻足观看。近年来，测绘部门对西安、商洛、安康、汉中等城市的停车资源进行了测绘和梳理，为解决老百姓停车难提供了智力支持。

此外，针对陕南的山体滑坡和陕北的泥石流灾害，测绘部门也加大了监测密度，为当地的灾害预警以及防灾减灾提供科学支持，此外，在水源地保护、生态保护、国土执法等方面，测绘部门也发挥了巨大作用。

“今年以来，我们根据应急、国土部门的规划，配合相关部门进行测绘方面的应急演练和灾害的预防预警。最近我们还将测绘工作应用在了高铁大桥上，对大桥的形变进行监测，为乘客出行安全提供一份保障。”国测一大队队长李国鹏介绍。

编辑： 刘望