鄠邑区秦岭拆违再提速 已累计拆除219处超7万平方米

鄠邑区秦岭北麓违建集中拆除行动现场。

石井镇直峪口村陕西荣成商贸连体楼拆除现场。

蔡家坡村农家乐示范园拆除现场。

西部网讯（记者 凌旎 通讯员 田森）8月29日，鄠邑区组织石井镇政府、公安、城管、建设等部门共计200余人，对辖区内12宗12处违建进行拆除，拆除总面积5181平方米。

其中，石井镇潭峪口三栋违建别墅占地面积4620平方米，建筑面积1150平方米；石井镇直峪口村陕西荣成商贸连体楼占地面积786.7平方米，建筑面积1571平方米，存在山体滑坡隐患。拆除前，这两宗违建已签订《违法建(构)筑物拆除承诺书》。

同批拆除的蔡家坡村农家乐示范园，共6户，建筑面积近千平方米，是本次拆除点中自拆的典型案例。据石井镇组织委员李振方介绍，此建筑原是给村民培训如何开办农家乐的场所，因土地手续没有完善未批先建而违规。清查组已经与6户群众分别见面讲明“保卫秦岭”的重要性，村民们也通过电视、村广播、宣传车等多个渠道了解到国家保护秦岭生态环境的政策法规和治理秦岭北麓违建别墅的决心。

当前，秦岭北麓违建整治工作已经进入集中攻坚区。记者获悉，截止8月29日16时，鄠邑区累计拆除违建161宗219处，面积达到70014.9平方米。

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