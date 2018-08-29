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佳县原县委书记辛耀峰涉嫌受贿、巨额财产来源不明罪被逮捕

时间：2018-08-29 19:13:09  来源：西部网-陕西新闻网  作者：李明

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佳县原县委书记辛耀峰涉嫌受贿、巨额财产来源不明罪被逮捕

榆林市佳县原县委书记辛耀峰涉嫌受贿、巨额财产来源不明罪一案，由陕西省监察委员会调查终结，经陕西省人民检察院指定，移送西安市人民检察院审查起诉。 8月23日，西安市人民检察院以受贿、巨额财产来源不明罪对辛耀峰决定逮捕，案件正在进一步审理中。

西部网讯（记者 李明）榆林市佳县原县委书记辛耀峰涉嫌受贿、巨额财产来源不明罪一案，由陕西省监察委员会调查终结，经陕西省人民检察院指定，移送西安市人民检察院审查起诉。

8月23日，西安市人民检察院以受贿、巨额财产来源不明罪对辛耀峰决定逮捕，案件正在进一步审理中。

编辑： 张娟

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