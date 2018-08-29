2018“丝绸之路品牌万里行”启动 “大熊猫”随行将跨越16国

陕西省新闻出版广电局局长、陕西广播电视台党委书记、台长王福豹致辞。

陕西省委宣传部副部长李彬致辞并宣布发车。

西部网讯（记者 朱童戈 实习生 张倬）传播丝路精神，打响中国品牌，践行“一带一路”建设的媒体职责……在“一带一路”倡议提出五周年之际，“丝绸之路品牌万里行”在今年迎来了第四次新征程。

今天（8月29日）上午，由国家广电总局国际合作司、陕西省委宣传部、陕西省人民政府外事办公室主办，丝路国际卫视联盟承办，陕西卫视、甘肃卫视、宁夏卫视、青海卫视、福建东南卫视、广西卫视等丝路国际卫视联盟台联合实施的大型文化经贸交流全媒体活动——2018“丝绸之路品牌万里行”,在西安市鄠邑区高铁站举行了盛大的发车仪式。陕西卫视、甘肃卫视、宁夏卫视、青海卫视、广西卫视并机直播。

陕西省新闻出版广电局局长、陕西广播电视台党委书记、台长王福豹，陕西省委宣传部副部长李彬等出席启动仪式并致辞。

“丝路万里行”车队两个多月将跨越16国

记者在启动仪式上获悉，2018年是中欧旅游年和中欧全面战略合作伙伴15周年，因此2018“丝绸之路品牌万里行”将今年行程主题定为“中国品牌 融耀欧洲”。车队将用2个多月的时间横跨亚洲和欧洲，途径哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯、德国、法国、意大利、比利时、瑞士、荷兰、英国等16个国家。

西安市副市长强晓安为通关文牒盖章并赠予车队代表。

秦岭四宝“大熊猫”随行丝路。

文化交流活动随行展开 沿途展示陕西形象、中国风采

用“丝路故事”承载“丝路价值”——在一路行程中，2018“丝绸之路品牌万里行”车队不仅仅是一支媒体团队，还将化身“丝路文化经贸旅游+魅力丝路城市联盟+丝路国际文化经贸企业家联盟+丝路国际卫视联盟”四位一体的国际化平台，集中展现中国城市和中国企业品牌形风采。

由于今年正逢“一带一路”倡议提出五周年，活动主办方因此还特别组织、策划了“砥砺奋进的五年”大型图片展，随行于海外展出——这一系列大型图片展板上，四十余张照片展示了近年来陕西各方面发展和取得的成就，以及广西、甘肃、宁夏等“丝路卫视联盟”成员电视台所属省份的秀美风光。

非常有趣的是，与往年相比，今年的车队尤其显得“萌萌哒”——陕西的“秦岭四宝”印在车队的车辆上，主办方还特制了一件长约2.6米的熊猫玩偶服，届时，将有队员穿着这件熊猫服，让“大熊猫”作为“秦岭四宝”的代表“随行丝路”——当在国外超级有人气的熊猫宝贝拍起视频，在抖音号“带你看丝路”上发布系列短视频，陕西，正以更亲近的姿态向世界挥手，向全球展示自己的当代形象。

2018“丝绸之路品牌万里行”同时还将在丝路国际卫视联盟的多个成员台及网络平台，推出《丝路会客厅》《鸟瞰丝路》《VR技术带你全景看丝路》等电视、网络专题节目，邀所有观众与车队“同行”。

授旗仪式

著名学者高建群将参与到此次活动中

著名学者高建群助阵解读 计划讲述“一千个丝路故事”

50余名队员中，除了来自丝路国际卫视联盟各台的全媒体记者和多位中国品牌代表外，更有包括高建群、叶广芩等在内的文化、经济、艺术、社科等各领域学者，他们不仅将参与和助阵交流活动，更将从不同角度，全程解读此次活动的非凡意义。

作为队伍中的写作者和文化学者，高建群告诉记者，自己早已安排好了此行“任务”，除了进行视频直播、连线解说、制作相关视频专辑外，高建群还希望讲述关于丝绸之路的1000个故事，“每一个都是三、四分钟的小视频，放在媒体或者网络上播放，就叫‘丝绸之路千问千答’。”

编辑： 张娟