未来多日陕西省多分散性降雨 榆林北部雨量较大

西部网讯（陕西广播电视台《第一新闻》记者 单琳 折玉洁）这几天，“秋老虎”频频发威，丝毫没有要走的意思，一时间凉爽天也变得遥遥无期。今天（8月29日）记者从省气象台了解到，未来几天关中、陕南还将出现35度以上的高温天气，但从今晚开始一直到9月2日，全省多分散性降雨，温度有望略有下降。
立秋后的古城依旧频频被炙热的太阳眷顾，走在大街、公园里，遮阳伞、遮阳帽、扇子依旧是大家出行的必备品。想要在公园撒欢玩耍的孩子也只能待在阴凉处，躲避太阳。据了解，到昨天下午4点，关中、陕南多地气温升至35度以上，其中最高气温为38．2度，出现在安康旬阳。气象专家预测，未来几天，35度以上的高温天还将持续。
省气象台首席预报员刘勇：“受副高的控制，在关中的东部，陕南的东部今明两天仍然会出现35度以上的高温天气，但是从31日开始在全省降水相对来说会比较多一些，所以说温度也有个明显的下降，关中东部，陕南东部的最高气温会下降到35度以下。”
气象专家介绍，受副热带高压外围的暖湿气流和冷空气的共同影响，从今天晚上开始一直到9月2日，全省将迎来新一轮的降水天气，但主要以分散性降雨为主。其中降水主要集中在榆林地区，特别是榆林的北部雨量较大，以大雨为主，局部地区将出现暴雨或大暴雨。
刘勇：“我们预计，榆林北部可能过程降水量能达到100到250毫米，南部可能是40到100毫米左右，也就是说在榆林北部降水强度会比较大，可能小时降水量也会达到每小时30、40毫米，会达到这个水平，全省其它地区像延安的南部，还有关中、陕南会出现一些分散性的阵雨或者雷阵雨天气，降水不均，可能局地还会有一些强降水。”
同时也提醒相关部门，加强中小河流洪水及泥石流、滑坡等地质灾害，提早部署。此外，虽说出伏后空气湿气加快消退，天气不再那么闷热，但距离秋天的凉爽还尚有一段时间，大家在外出时，还是要加强防暑防晒措施。
编辑： 张娟
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