由西安话剧院创排的话剧《柳青》正在紧张有序地开展最后的冲刺排练工作。

西部网讯（记者 刘璞华 苏静萌 贺桐） 今年是陕西当代著名作家柳青逝世40周年，由西安话剧院创排的话剧《柳青》正在紧张有序地开展最后的冲刺排练工作。在第三次联排的现场，西部网、陕西头条记者看到，全体演职人员还在对该剧的细节进行调整和打磨，多处台词和表演都感人至深。作为陕西省文化厅列入2018年重点现实题材创作的剧目，《柳青》将于9月亮相第五届丝绸之路国际艺术节，与众多喜爱柳青和他的著作《创业史》的观众见面。

话剧《柳青》讲述了柳青为了创作《创业史》，放弃了城市优渥的生活条件，带着妻女毅然在长安皇甫村扎根14年，与皇甫村民亲如一家，想群众之所想，急人民之所急，紧密地把自己的命运与人民的命运、国家的命运结合在一起，最终创作出史诗文学《创业史》的生动故事。柳青深入人民，扎根基层的形象被演绎得感人至深，同时《创业史》中梁生宝、梁三老汉等许多人物的原型都在剧中得到了丰满得呈现。该剧还大量运用了方言和秦腔乐曲元素，使全剧充满了陕西地方风情。

值得一提的是，话剧《柳青》启用了堪称“豪华阵容”的主创团队。该剧是国家一级编剧唐栋继《麻醉师》《共产党宣言》等重点剧目后，与西安话剧院的又一通力合作。唐栋的作品曾连续三届获文华大奖，四次获文华剧作奖，四次获曹禺剧本奖，以及中宣部“五个一工程”奖、解放军文艺奖、国家舞台艺术精品剧目。尽管话剧《柳青》在立项时，被多位专家评价为“题材非常好，但是剧本创作难度太大”，但唐栋与西安话剧院克服困难，除了搜集大量文字资料揣摩柳青外，还多次拜访柳青的长女刘可风，听她口述历史，还原了一个生动形象又感人至深的柳青，在创作中将干部、作家、农民的三重身份在柳青身上融合。

除此之外，该剧由国家一级导演傅勇凡执导，国家一级舞美设计师秦立运担任舞美设计，国家一级舞美设计师刘文豪担任灯光设计，著名作曲家石松担任作曲。全体演员为了生动传神地演绎这部作品，不仅反复阅读了《创业史》《柳青传》等著作，还深入农村感受生活，特别是赴皇甫村寻访“柳青精神”，探寻半个多世纪以前在这片土地上曾发生过的故事。

西安话剧院院长任雪迎说，“柳青是我国当代现实主义文学作家中的杰出代表，在当代文学史上有着重要的地位和深远的影响，他创作的长篇小说《创业史》是反映那个年代最重要的作品之一。他是我们陕西作家深入生活、扎根人民搞创作的典范。我们希望通过这部作品，再次唤醒文艺工作者血脉中‘深入生活、扎根人民’的基因，为繁荣社会主义文艺事业作出巨大贡献。同时也希望带着这部作品在第五届丝绸之路国际艺术节为陕西争光。”

【柳青生平简介】

柳青（1916—1978），原名刘蕴华，陕西省吴堡县人。当代著名小说家。他早年从事革命活动，1928年加入中国共产主义青年团，1936年加入中国共产党，1938年奔赴延安。抗战胜利后，任大连大众书店主编。解放战争后期，又辗转回陕北深入生活。解放初期，任《中国青年报》编委、副刊主编。1952年8月，柳青任陕西长安县委副书记，主管农业互助合作工作。

1953年3月，柳青辞去长安县委副书记，开始定居皇甫村，住在一个破庙里，专门从事长篇小说《创业史》等文学作品的创作，由此开始了他在皇甫长达14年的生活。他的小说大都以农村生活为题材，长篇巨著《创业史》连载于《延河》杂志，作品甫一问世，就震动文坛。关注现实、心怀苍生的柳青，以其思想深度、艺术功力、独特风格，成为当代现实主义文学的杰出代表。